Douglas Rico dirige investigaciones por el homicidio del periodista Walter Jaimes: familiares exigen exhumar el cuerpo

Los análisis forenses señalan que falleció "por traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo"

Por Selene Rivera
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 07:20 pm

Este jueves, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, llegó a la sede del organismo en Mérida.

Su presencia en esta se sede se debe a que va a dirigir las averiguaciones sobre el homicidio del periodista Walter Jaimes,, durante el fin de semana.

Homicidio de Walter Jaimes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó sobre la llegada de Rico a la sede del Cicpc ubicada en la avenida Las Américas en Mérida.

De acuerdo con la información que suministró la SNTP, Rico va a "dirigir las investigaciones por el asesinato del periodista Walter Jaimes, ocurrida durante el fin de semana".

Causas de muerte

En este sentido, el SNTP resalta que según los análisis forenses, la muerte de Jaimes "se produjo por traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo".

Asimismo, informa que los familiares del periodista exigieron la exhumación de su cuerpo para que le realicen nuevos estudios de contraexperticia".

 

Jueves 05 de Marzo - 2026
