Cae red de torturadores de migrantes cubanos: autoridades capturan a los responsables en una operación relámpago

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EEUU) mantiene una lucha frontal contra las organizaciones que lucran con la desesperación de los extranjeros. El sur de la Florida sirve a menudo como escenario para operativos que buscan desarticular bandas de extorsión transnacional.

La seguridad en las costas de Cayo Largo y las zonas residenciales de Miami Gardens representa una prioridad para los agentes federales este año. Los fiscales presentan pruebas contundentes sobre el funcionamiento de casas de seguridad donde retenían a personas contra su voluntad.

La Fiscalía Federal de Miami confirmó la detención de seis hombres que torturaban a migrantes cubanos en una vivienda de Miami Gardens. Según, los delincuentes exigían pagos de 15.000 dólares por persona bajo amenazas de muerte constantes.

¿Cómo operaba la red de tortura contra migrantes cubanos?

Los acusados trasladaban a sus víctimas en lanchas rápidas desde Cuba hasta los Cayos de Florida para luego ocultarlas en viviendas urbanas. Una vez en tierra, los captores contactaban a los familiares para solicitar el dinero del rescate a cambio de la libertad.

Si los parientes no entregaban la suma de 15.000 dólares de forma inmediata, los delincuentes iniciaban sesiones de violencia física extrema. Los criminales grababan videos de los golpes con machetes y los enviaban a los allegados de las víctimas para presionar el pago.

Las autoridades rescataron a varios ciudadanos durante un operativo clave que permitió recolectar evidencia audiovisual sobre el uso de armas de fuego. El esquema de terror operaba con una estructura jerárquica que facilitaba el movimiento de personas y dinero de forma ilegal.

¿Quiénes lideraban la banda que torturaban a migrantes cubanos?

Entre los cabecillas destaca Víctor Rafael Arce Alverja, apodado "Vitico", a quien un jurado federal ya declaró culpable por estos crímenes. Arce Alverja enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua debido a la gravedad de los tormentos que infligió a los secuestrados.

Los otros cinco cómplices enfrentan cargos por tráfico de personas, secuestro y conspiración para cometer extorsión en territorio estadounidense. El expediente judicial contiene testimonios desgarradores de sobrevivientes que sufrieron amenazas directas con cañones de armas en sus cabezas.

La detención de seis hombres que torturaban a migrantes cubanos ocurrió gracias a una investigación que inició tras una captura en alta mar. Este golpe debilita a las mafias que utilizan el contrabando humano como una fuente de ingresos millonaria y cruel.

