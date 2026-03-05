Secretario de Interior de EEUU: Venezuela tiene la posibillidad de recuperar su economía

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, ofreció un balance optimista sobre el futuro financiero de Venezuela, asegurando que el país se encuentra en una coyuntura histórica para recuperar su economía.

Desde la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira, el funcionario celebró los logros alcanzados en cooperación bilateral en materia de energía y minería, tras una intensa agenda de trabajo que realizó junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que concluyó este jueves con la firma de un acuerdo multimillonario para la explotación de oro.

“No estaríamos aquí ahora teniendo estas discusiones sin el liderazgo audaz, decisivo y valiente del presidente Trump el 3 de enero”, declaró Burgum al referirse a los acontecimientos que marcaron un giro en la relación bilateral.

Recuperación económica y esperanza

A juicio de Burgum, existe un “renovado clima de esperanza” sobre la posibilidad de que el país recupere su capacidad productiva.

“Hay optimismo y esperanza entre el pueblo venezolano, que cree que tiene la oportunidad de volver a donde estaba antes, con una economía fuerte. Hace 25 años, su economía era casi cuatro veces mayor que la actual”, señaló.

Energía: Estrategia contra los precios globales

Asimismo, mencionó que el relanzamiento del sector energético venezolano es una pieza clave no solo para el desarrollo local, sino para la estabilidad de los precios mundiales. Explicó que fortalecer la producción de petróleo y gas es una "estrategia maestra" de la administración Trump para garantizar energía asequible.

“Es una brillante decisión estratégica del presidente Trump al adelantarse a Irán; esta es una oportunidad para que el petróleo y el gas fluyan a Estados Unidos y al mundo, ayudando a mantener bajos los precios y a garantizar que sean asequibles”, afirmó.

Hoja de ruta clara y nuevas visitas

Burgum celebró la estrecha colaboración con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, destacando que el diálogo ha permitido establecer una hoja de ruta clara para la inversión a gran escala.

Antes de partir, el funcionario dejó clara la intención de Washington de mantener la presencia en el país.

“Planeo regresar a Venezuela”, aseguró, señalando que el seguimiento de los acuerdos en energía y minería será una prioridad absoluta para la administración estadounidense en los próximos meses.