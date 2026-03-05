Messi llega a Washington: Trump rinde honores al Inter Miami en una recepción histórica

Suscríbete a nuestros canales

El balompié de los Estados Unidos vive una jornada de gala con la visita del equipo más mediático de la liga a la capital del país. Este encuentro simboliza el crecimiento exponencial de la Major League Soccer tras la integración de figuras de talla mundial.

Los expertos deportivos destacan que la transformación del club de Florida ocurrió de forma meteórica durante los últimos meses de competencia oficial. El proyecto deportivo, que inició con retos significativos, alcanzó su punto máximo con la obtención del trofeo nacional.

La plantilla completa viaja hoy a Washington D.C. bajo una estricta logística de seguridad para cumplir con este compromiso institucional de alto nivel. Fanáticos y prensa internacional mantienen la expectativa sobre este encuentro entre el poder político y el éxito deportivo.

La Casa Blanca confirmó que Messi y el Inter Miami serán recibidos por el presidente Trump en una ceremonia oficial esta tarde. Este evento celebra el campeonato de la MLS 2025 obtenido por el conjunto bajo la dirección de Javier Mascherano.

¿Qué figuras asistirán al evento en la Casa Blanca?

El astro argentino Lionel Messi lidera la delegación que caminará por los pasillos del East Room para recibir el reconocimiento presidencial. Junto a él acuden pilares del equipo como el uruguayo Luis Suárez, cuya llegada fortaleció la ofensiva durante la temporada pasada.

Lamentablemente, el copropietario del club, David Beckham, no asistirá a la recepción debido a compromisos previos que atiende actualmente en el continente europeo. Sin embargo, el resto de la directiva y los jugadores celebrarán este hito histórico para la franquicia.

Entre los presentes destaca el joven defensa venezolano Telasco Segovia, quien acumuló elogios por su desempeño reciente en el campo de juego. El equipo llega a la sede del Ejecutivo con la moral en alto tras su reciente victoria 4-2 frente al Orlando City.

¿Cómo será la visita a la Casa Blanca?

La visita ocurre en un momento clave para el fútbol norteamericano, pues el país se prepara para la Copa Mundial de este verano. Messi todavía no anuncia de forma oficial su participación con la selección argentina en dicho torneo que coorganizan México y Canadá.

El mandatario Donald Trump agasajará a los campeones en un acto que destaca el impacto económico y cultural de la presencia del argentino en Florida. El Inter Miami pasó de los últimos puestos a la gloria total gracias a un esquema táctico renovado y eficaz.

En la actual campaña que inició hace semanas, los dirigidos por Mascherano ya suman dos partidos disputados con resultados positivos para su afición. El triunfo del domingo pasado en el Inter&Co Stadium confirmó que el equipo mantiene su racha goleadora y competitiva.

¿Qué impacto genera que Messi y el Inter Miami?

Este tipo de recepciones en el East Room constituye una tradición que premia la excelencia de los deportistas más destacados de las ligas nacionales. La foto oficial de la plantilla con el presidente Trump circulará como un símbolo de la nueva era dorada del fútbol en Florida.

La prensa deportiva resalta el doblete anotado por Messi en la segunda mitad del último encuentro como una prueba de su vigencia física. El club miamense aprovecha este impulso mediático para consolidar su marca global antes del inicio de los torneos internacionales de junio.

La ceremonia culminará con un breve discurso del mandatario y el intercambio de camisetas conmemorativas que marcan el éxito de la MLS 2025. Tras el evento, los jugadores regresarán a los entrenamientos para defender su título en la próxima jornada de liga.

