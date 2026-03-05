Donald Trump: Markwayne Mullin asumirá como Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump anunció que el actual senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, será el nuevo Secretario de Seguridad Nacional de EEUU.

El cambio se hará oficial el próximo 31 de marzo de 2026, marcando una nueva etapa en la estrategia de seguridad interna y control de fronteras del gobierno.

Por su parte, la secretaria saliente, Kristi Noem, dejará su cargo tras ser reconocida por su gestión en temas fronterizos. Noem no se retira del gabinete, sino que asumirá el rol de Enviada Especial para "El Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad regional que será presentada formalmente este sábado en Doral, Florida.

¿Quién es el nuevo Secretario?

Markwayne Mullin cuenta con una trayectoria de diez años en la Cámara de Representantes y tres años en el Senado. Es conocido por ser el único nativo americano en el Senado actual y por su pasado como luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA).

Su perfil combina la experiencia legislativa con un enfoque de firmeza, alineado con la política de "Estados Unidos Primero".

"Me complace anunciar que el muy respetado Senador de los Estados Unidos del Gran Estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, que nos ha servido bien, y ha tenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), se trasladará para ser Enviada Especial para The Shield of the Americas", expresó Trump.

Objetivos y prioridades

La misión principal de Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional será el refuerzo de la vigilancia fronteriza. Entre sus tareas prioritarias destacan el combate al crimen relacionado con la migración, la detención de delincuentes que intenten ingresar de forma ilegal al país y la lucha contra el tráfico de drogas.

Nuevo plan de seguridad regional

Con la salida de Noem hacia su nuevo puesto, el gobierno busca fortalecer la cooperación en el hemisferio occidental. Bajo la iniciativa "El Escudo de las Américas", Noem coordinará esfuerzos de seguridad fuera de las fronteras estadounidenses, permitiendo que Mullin se concentre exclusivamente en la protección y el orden interno del país.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube