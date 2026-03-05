Washington lanza un aviso: listo para combatir a los cárteles sin apoyo externo

Suscríbete a nuestros canales

Hegseth declaró por medio de su discurso inaugural en Miami que "Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados".

Del mismo modo, el funcionario encabezó la conferencia inaugural de las "Américas contra los carteles" en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), en Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o Donroe, del Presidente de EEUU, Donald Trump, justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

A su vez, Hegseth demandó a los representantes de seguridad y militares de gran parte de los países de la región, con excepciones como Brasil, Colombia y México que deben "ir a la ofensiva contra los narcoterroristas".

Por otro lado, la conferencia se llevó a cabo días después de la primera operación militar de Estados Unidos junto a Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, luego de una visita esta semana del comandante del Southcom, Francis Donovan.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado hasta el momento, 44 embarcaciones presuntamente relacionadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde el pasado mes de septiembre, lo que dejó al menos 150 muertos bajo la operación "Lanza del Sur".

Por su parte, el comandante Donovan alertó que "Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos pero cuando sea necesario no dudaremos en actuar"

No obstante, Hegseth justificó sus acciones al citar que "más de 1 millón de estadounidenses" murieron por sobredosis de cocaína, fentanilo y otras sustancias estupefacientes bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), mientras que la industria del tráfico humano "explotó" en un 2.000 % hasta un valor de 13.000 millones de dólares durante el año 2022.

Si bien, América representa un octavo de la población mundial, concentra un tercio de los crímenes violentos, aseguró Hegseth.

Además, el secretario comentó que "esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía, cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también".

Finalmente, Hegseth programó otra conferencia que se llevará a cabo durante la tarde del jueves 5 de marzo de 2026 en Tampa, Florida, con el objetivo de hablar sobre Irán en el Comando Central.

Con información de AlbertoNews

