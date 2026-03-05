México vs. EEUU en Houston: horarios y canales del Grupo B del WBC 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte pone sus ojos en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), que arranca oficialmente con una constelación de estrellas de las Grandes Ligas representando a sus naciones.

Desde el histórico Tokyo Dome hasta el vibrante loanDepot Park en Miami, el torneo se desarrollará del 4 al 17 de marzo, prometiendo emociones de alto voltaje en cuatro sedes internacionales. Aquí tienes la guía completa para no perderte ni un solo lanzamiento.

¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en vivo?

La cobertura será total tanto en televisión tradicional como en plataformas de streaming:

En Estados Unidos:

Televisión: FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes (en español).

Streaming: Fubo y Tubi.

En México:

Televisión: Canal 5, Canal 9 y TUDN.

Digital: ESPN, Disney+, ViX y Netflix (específicamente para los juegos en Japón).

Sedes y Formato del Torneo

El torneo se divide en cuatro grupos de cinco selecciones cada uno. Solo los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa.

Grupo Sede Fechas Selecciones Grupo A San Juan, Puerto Rico 6 - 11 marzo Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia. Grupo B Houston, EE. UU. 6 - 11 marzo EE. UU., México, Italia, Gran Bretaña, Brasil. Grupo C Tokio, Japón 5 - 10 marzo Japón, Australia, Corea, Rep. Checa, China Taipéi. Grupo D Miami, EE. UU. 6 - 11 marzo Venezuela, Rep. Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

Camino a la Final: Los ganadores de Tokio viajarán a Miami, mientras que los de San Juan se trasladarán a Houston para los cuartos de final. Las semifinales y la Gran Final (17 de marzo) se disputarán en "The Magic City", Miami.

Los favoritos al título

Las casas de apuestas y los expertos de ESPN ya tienen a sus candidatos para alzar el trofeo este 2026:

Estados Unidos: Con sed de revancha tras quedar cerca del título en la edición anterior, la novena estadounidense es la gran favorita (cuota de -800 para ganar su grupo). Japón: El actual campeón defensor busca el bicampeonato con una rotación de pitcheo dominante y su disciplina característica. República Dominicana: Considerada por muchos como la selección con más talento bruto ofensivo, se posiciona firmemente en el Top 3 de favoritos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube