La argentina Sol Naios destaca en el mundo del marketing digital por su versatilidad

A veces se habla del marketing digital como si fuera una suma de posteos, ideas sueltas y alguna que otra campaña exitosa, pero en el trabajo de Sol Naios la lógica es otra: lo digital funciona cuando hay un sistema detrás. Un sistema que ordena la comunicación, entiende a quién le habla, conecta creatividad con objetivos concretos y, sobre todo, se sostiene en el tiempo. En este 2022 tras más de siete años trabajando en el área, su recorrido profesional ya muestra una combinación poco frecuente entre ejecución real y capacidad de liderar acciones con impacto medible.

Esa forma de pensar no apareció de golpe. Sol suele explicar que su inclinación por el marketing nace de una curiosidad temprana, “entender por qué las personas eligen, compran, comparten o se identifican con ciertas marcas y mensajes”. Desde chica le llamaba la atención cómo una imagen, una frase o una historia podían generar emoción, deseo o pertenencia. Con el tiempo, esa intuición se convirtió en método. “Siempre me atrajo el detrás de escena: no solo qué se dice, sino por qué se dice así, en qué momento y con qué intención”, plantea. Ahí ubica el corazón del trabajo estratégico.

Su especialización en marketing digital también se armó desde la práctica, incluso antes de que el rubro estuviera formalizado como industria. Es egresada de la UCES en licenciatura en publicidad, también tiene un título como técnico en publicidad de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y realizó una especialización en medios en la Escuela Técnica ORT en su natal Argentina. Empezó trabajando con redes sociales cuando todavía no eran el universo profesional que son hoy. Aprendió haciendo, gestionando cuentas, probando formatos, entendiendo algoritmos cuando todavía no era un tema de conversación masiva. Ese aprendizaje en cancha se complementó con esa formación académica vinculada a publicidad y medios, y con una capacitación constante orientada a creatividad, diseño y pauta digital. El resultado es un perfil que no se queda en “publicar contenido”, sino que diseña estructuras completas de comunicación.

En 2016 da un paso clave, comienza a trabajar para dos socias que abren su agencia, OM Digital. Allí, como freelancer, asume tareas de Community Manager con un alcance amplio, gestión y publicidad en redes sociales, planificación de contenidos, programación, supervisión de Facebook e Instagram, diseño de piezas para publicaciones y elaboración de estrategias de contenido basadas en objetivos de marketing y comunicación. Esos años funcionan como una escuela intensiva, muchos clientes, necesidades distintas, ritmos de entrega exigentes y el desafío de sostener coherencia de marca en contextos cambiantes.

Hasta 2018 trabaja para ambas. Luego, cuando la agencia se disuelve, continúa con una de las socias, Tatiana Litvin, manteniendo el mismo espíritu de trabajo: estrategia y ejecución con foco en resultados. En ese marco en el 2021, llega uno de los proyectos que mejor retratan su capacidad de liderazgo, Tufic Helados. Allí, Sol lidera dos acciones centrales. Por un lado, el rebranding de la marca, un proceso que implica mucho más que un cambio estético: supone ordenar identidad, tono, narrativa y presencia digital para que todo lo que se comunica tenga dirección. Por otro lado, fue responsable del Golden Ticket, una campaña pensada para activar participación, conversación y recuerdo, conectando creatividad con el comportamiento real del usuario en redes. En ambos casos, su rol no fue solo operativo, condujo la idea, la bajada y la coordinación para que la ejecución estuviera alineada con los objetivos.

Esa misma lógica de “sistema” se ve con claridad en otro caso que se vuelve referencia dentro de su experiencia y es Biglieri Arquitectura. Allí lidera el crecimiento de la cuenta desde cero hasta 15 mil seguidores, en un período corto, de tan solo 5 meses. Detrás de ese crecimiento hay un enfoque que ella misma remarca como diferencial, no pensar en posteos aislados, sino en una estructura completa que ordene la comunicación, construya identidad, mantenga coherencia y permita escalar. En un rubro como arquitectura, donde el contenido suele depender de obras, procesos y avances, el desafío es sostener interés y valor sin repetirse. El salto de 0 a 15k en tan corto tiempo habla de constancia y lectura precisa del público.

Su recorrido también incluye experiencias en entornos de alta exposición. En 2017 trabajó como profesional independiente para Avatar Agencia, con un cliente que exige estándares altos por volumen y visibilidad: SONY. Allí se desempeña como líder de marketing digital y moderación de social media, una tarea que suele ser subestimada, pero que en marcas globales es clave para reputación, tono de conversación y manejo de comunidad. Moderar no es “borrar comentarios”; es interpretar contexto, responder con criterio, sostener lineamientos y cuidar el clima de la comunidad en tiempo real.

Hacia fines de 2021, e inicios de 2022, suma otra capa de complejidad: se convierte en Coordinadora de marketing digital y redes sociales para RENAPER (Registro Nacional de las Personas, Ministerio del Interior). La comunicación institucional tiene reglas propias, demanda claridad, sensibilidad, utilidad pública y un nivel de responsabilidad distinto al de una marca comercial. En ese entorno, la gestión digital no se trata solo de engagement, sino de transmitir información de manera comprensible y ordenada, y sostener una presencia confiable.

En paralelo a esa experiencia, también se marca una consolidación de Sol como profesional que puede moverse entre mundos: marcas comerciales, organismos públicos, cuentas masivas y consultoría. En ese camino, una parte importante de su identidad profesional se apoya en lo que más disfruta del oficio: la estrategia creativa. “Me gusta pensar qué le gustaría ver al público objetivo, con qué se sentiría identificado, cómo conectar emocionalmente con ese mensaje y después bajarlo a un plan concreto que se pueda ejecutar”, explica. Esa frase resume un modo de trabajo, primero el entendimiento del usuario, después la idea, y finalmente la estructura para llevarla a tierra sin perder intención.

Esa mirada también se refleja en su diferencial frente a colegas. Sol insiste en que no trabaja pensando en acciones sueltas, sino en sistemas completos. Ordenar comunicación, darle coherencia y construir una estrategia que funcione más allá de una tendencia puntual. En un ecosistema donde muchas marcas viven corriendo detrás del formato del momento, su propuesta se centra en algo menos ruidoso, pero más sostenible, identidad clara, consistencia y crecimiento con lógica.

Este año participó como docente invitada en UNTREF, en una visita en agosto de 2022, brindando una clase para alumnos de diplomatura, un paso que refuerza su rol como referente práctico, alguien que no enseña teoría desde afuera, sino experiencia aplicada, con casos, procesos y resultados reales.

También desarrolló su perfil consultivo con marcas reconocidas. En octubre de 2020 había trabajado en una consultoría para Sweet, acompañando el lanzamiento de una campaña que tuvo repercusión mediática y en octubre de este 2022 vuelve a aportar desde una idea propia para una cápsula vintage con resultados destacados, reafirmando su sello: conectar creatividad con ejecución, y ejecución con resultados.

En conjunto, el recorrido de Sol Naios deja una idea clara, su trabajo no se define por una tarea puntual, sino por una forma de pensar. Entender personas, ordenar mensajes, diseñar estrategias que se puedan ejecutar y construir crecimiento que no dependa de la casualidad. En un mundo donde el marketing digital cambia rápido, su ventaja está en lo que cambia poco: criterio, método y coherencia.

