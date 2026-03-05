Inversión extranjera en marcha: presidenta encargada de Venezuela concreta alianza con Shell

Suscríbete a nuestros canales

Según información oficial, se llevó a cabo un encuentro ampliado con delegaciones tanto de Venezuela como de Estados Unidos (EE.UU), con el objetivo de ampliar los acuerdos con respecto a energía de ambas naciones.

Es importante destacar que, el pasado miércoles 4 de marzo de 2026, la presidenta encargada recibió a Burgum en los espacios del Palacio de Miraflores, quien, además, calificó la jornada como "20 sobre 20", y destacó que la comunicación directa entre los mandatarios, contribuye a la construcción de una relación con bases en el respeto y la cooperación concreta.

Finalmente, el Gobierno de Venezuela ha ratificado en varias oportunidades su disposición con el objetivo de abordar, por medio de los canales de cooperación, las agendas concretas que favorezcan a las dos naciones.

Con información de VTV

