Jorge Rodríguez: Políticos venezolanos en el extranjero podrán solicitar aplicación de la Ley de Amnistía

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que los políticos venezolanos que viven en el extranjero podrán solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía en su caso.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez recordó que esta es una opción que está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Amnistía.

Ley de Amnistía para venezolanos en el exterior

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la AN, hasta los momentos van al menos 7.365 casos de personas que estaban privadas de libertad o con medidas cautelares y tras la aplicación de la Ley de Amnistía ya recibieron la libertad plena.

En este sentido, Rodríguez informó que registraron diversas solicitudes de ciudadanos y políticos venezolanos residenciados en el exterior para ser incluidos dentro del marco de la Ley de Amnistía.

Delitos en la Ley de Amnistía

Al respecto, Rodríguez señaló que tal como lo indica la ley, será aplicada en casos que cumplan con los criterios para ello, sin embargo, señaló que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía está brindando asesoría para aquellos casos que sus delitos no se encuentrar contemplados en la normativa.

Asimismo, destacó que se ordenó a la Comisión de Seguimiento a recibir y atender las solicitudes de políticos y ciudadanos venezolanos residenciados fuera del país para que se les aplique la ley.

