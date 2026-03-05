Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para mañana viernes 06 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La red de asistencia alimentaria Despensa continuará este viernes 6 de marzo con sus operativos de entrega de productos básicos en tres localidades del estado. A través de la modalidad de unidades móviles y centros comunitarios, se distribuirán suministros que incluyen proteínas, frutas y vegetales. Las jornadas están diseñadas para ser de libre acceso, sin requerir documentación previa, y se ejecutarán en horarios escalonados durante la mañana y la tarde.

Operativo matutino en Pasco (8:00 a. m.)

La primera jornada de entrega de alimentos en cajas se iniciará a las 8:00 a. m. en la Iglesia de la Gracia de Gulfview, situada en el 6639 Hammock Rd, Port Richey. Este operativo, organizado por la propia congregación en alianza con los bancos de alimentos regionales, se extenderá hasta las 10:30 a. m. Se recomienda a los asistentes acudir temprano debido a la alta afluencia de vehículos que suele registrarse en esta zona del condado.

Para llegar en bus al punto de Port Richey, debes tomar la línea 19 de GoPasco hasta la parada de US 19 & Gulf View Sq Mall. Desde allí, camina unos 15 minutos hacia el este por Embassy Blvd y gira en Hammock Rd para encontrar la iglesia.

La dirección exacta para que puedas copiarla y pegarla directamente en tu GPS o aplicación de mapas es: 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668, EEUU.

Operativo al mediodía en San Petersburgo (12:00 p. m.)

En el condado de Pinellas, la entrega de despensa se trasladará a la Iglesia Bautista Misionera Progresista Monte Sión (955 20th Street South). El horario de atención está fijado de 12:00 p. m. a 1:30 p. m. Esta actividad está bajo la coordinación directa de Feeding Tampa Bay, quienes dispondrán del personal voluntario para la organización de las filas y la carga de los suministros.

Para llegar en bus a St. Petersburg, el acceso es más sencillo usando las líneas 14, 23 o el SunRunner de PSTA. Debes bajar en la parada de 9th Ave S & 20th St S o en la estación de la 22nd St S, ya que la iglesia está ubicada a pocos metros sobre la calle 20.

La dirección exacta para que puedas copiarla y pegarla directamente en tu GPS o aplicación de mapas es: 955 20th St S, St. Petersburg, FL 33712, EEUU.

Operativo al cierre de jornada en Mulberry (2:00 p. m.)

Para finalizar el ciclo de este viernes, el Centro de Servicios Comunitarios Mulberry, en el condado de Polk, abrirá sus puertas de 2:00 p. m. a 3:30 p. m. La ubicación para el retiro de los rubros de Despensa es el 306 Southwest 2nd Ave. Este punto cuenta con el patrocinio de United Way y se especializa en la atención de residentes de zonas rurales y aledañas que presentan dificultades de acceso a mercados convencionales.

Para llegar en bus al punto de Mulberry, utiliza la línea 59 (South Mulberry) de Citrus Connection. Baja en la parada de NW 1st Ave cerca del City Hall y camina dos cuadras hacia el suroeste hasta la 2nd Ave para llegar al centro de servicios.

La dirección exacta para que puedas copiarla y pegarla directamente en tu GPS o aplicación de mapas es: 306 SW 2nd Ave, Mulberry, FL 33860, EEUU.

Guía para todos los asistentes

Si va en vehículo: manténgase dentro de su auto. Los voluntarios colocarán los alimentos directamente en la maleta para agilizar el flujo. Se recomienda tener el espacio de carga vacío antes de llegar.

manténgase dentro de su auto. Los voluntarios colocarán los directamente en la maleta para agilizar el flujo. Se recomienda tener el espacio de carga vacío antes de llegar. Si va a pie: es indispensable llevar un carrito de mano, maleta con ruedas o bolsas de alta resistencia. El peso de las cajas de la despensa suele ser considerable y difícil de trasladar manualmente por largas distancias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube