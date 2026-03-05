Temporada de impuestos en EEUU: así puedes usar el programa IRS Free File de forma gratuita

Suscríbete a nuestros canales

El IRS Free File funciona como una alianza estratégica entre el servicio tributario y empresas de software para que millones de contribuyentes procesen sus impuestos sin costo alguno.

Este recurso está disponible para individuos y familias cuyo Ingreso Bruto Ajustado (AGI) sea de $89 000 o menos, abarcando salarios, propinas, pensiones e ingresos de negocios.

A través de esta plataforma, los usuarios gestionan la preparación guiada de su declaración federal, el envío electrónico y la configuración del depósito directo para sus reembolsos.

¿Cómo utilizarlo?

Para utilizarlo, es importante contar con el Número de Seguro Social o ITIN, los formularios de ingresos (W-2 o 1099), la información de dependientes, el AGI del año anterior para la firma digital y los datos de la cuenta bancaria.

Según detalla el portal Mundo Now, así puedes utilizar el programa de forma rápida y sencilla.

Accede al portal oficial: entra directamente a la página del IRS dedicada a Free File para evitar intermediarios con costo.

entra directamente a la página del IRS dedicada a Free File para evitar intermediarios con costo. Selecciona tu modalidad: elige entre el software guiado (si cumples el límite de ingresos) o los formularios rellenables (si prefieres el proceso manual).

elige entre el software guiado (si cumples el límite de ingresos) o los formularios rellenables (si prefieres el proceso manual). Encuentra tu proveedor: utiliza la herramienta de búsqueda del sistema para filtrar empresas según tu edad, ingresos y estado de residencia.

utiliza la herramienta de búsqueda del sistema para filtrar empresas según tu edad, ingresos y estado de residencia. Crea tu cuenta: el sistema te redirigirá a la web del socio elegido para iniciar la carga de tus datos fiscales.

el sistema te redirigirá a la web del socio elegido para iniciar la carga de tus datos fiscales. Prepara y envía: completa la información solicitada siguiendo las instrucciones del software y realiza el envío electrónico al finalizar.

completa la información solicitada siguiendo las instrucciones del software y realiza el envío electrónico al finalizar. Confirma la recepción: revisa tu correo electrónico para recibir la notificación de aceptación o las instrucciones de corrección por parte del IRS.

Consideraciones

Es fundamental considerar que, aunque la declaración federal no tiene costo, algunos proveedores externos podrían aplicar tarifas por la preparación de impuestos estatales.

Asimismo, si el contribuyente supera el límite de ingresos establecido o no cumple con los criterios específicos de edad de una empresa privada, el sistema podría sugerir servicios de pago.

Este programa destaca por ofrecer altos estándares de seguridad, garantizando que los socios comerciales no utilicen la información fiscal para fines ajenos al trámite sin un consentimiento explícito, asegurando así una gestión transparente y protegida para la actual temporada fiscal 2026.

