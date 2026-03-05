OFAC renovó la licencia a Monómeros: ingresos irán al fondo administrado por EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) renovó la licencia que permite las operaciones de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., la empresa petroquímica venezolana con sede en Colombia, y exige que sus ingresos vayan al fondo administrado por Estados Unidos.

Banca y Negocios tuvo acceso en exclusiva al documento emitido el miércoles 4 de marzo, en el cual se autoriza “al Procurador General Especial de Venezuela y a personas estadounidenses (incluidas las instituciones financieras) a participar en transacciones, incluyendo transacciones de dividendos, que involucren a Monómeros Colombo Venezolanos”.

La licencia previa concedida por EEUU había vencido en junio de 2025 y la administración de Donald Trump no la había renovado en el contexto de las presiones que venía ejerciendo contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta nueva licencia tendrá vigencia de dos años, como las anteriores, así que el nuevo vencimiento será el 31 de marzo de 2028.

La nueva autorización “también abarca a las subsidiarias en las que Monómeros Colombo Venezolanos, S.A. posea el 50% o más de la propiedad (…) explícitamente: Compass Rose Shipping Ltd., Monómeros International Ltd., Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolanos S.A., Ecofertil S.A., Fertilizer International Supply Corp. S.A. Panama”.

La licencia, que fue solicitada por Monómeros el 4 de febrero, establece que “cualquier pago (con la excepción de pagos por impuestos locales, permisos o tarifas) debe depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros (la cuenta del Departamento del Tesoro para Venezuela administrada por EEUU), o realizarse a través de otro método que cumpla con las regulaciones aplicables”.

Se trata del fondo creado para administrar los ingresos petroleros venezolanos, en concordancia con las nuevas licencias generales y tras los acuerdos en el área de hidrocarburos pactados luego de los hechos del 3 de enero.

