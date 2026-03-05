Encuentro histórico: Donald Trump se reúne con Lionel Messi en La Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de marzo, la Casa Blanca se vistió de gala para recibir al Inter de Miami, vigente campeón de la MLS Cup. Donald Trump encabezó el acto en la Sala Este, marcando la primera visita de Lionel Messi a la residencia presidencial, apenas cuatro meses después de que figuras como Cristiano Ronaldo también pasaran por el recinto junto a delegaciones internacionales.

El presidente Trump, acompañado por los propietarios del club, Jorge y José Mas, destacó la importancia de tener al astro argentino en la capital. "Es un privilegio especial para mí decir algo que ningún presidente americano ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", expresó el mandatario, quien además compartió que su hijo es un gran admirador del futbolista. Durante el evento, Messi se mostró sonriente ante las bromas del presidente, quien incluso llegó a compararlo con Pelé en tono jocoso.

El acto tuvo una fuerte carga simbólica más allá de lo deportivo. Jorge Mas, copropietario del equipo, ofreció un discurso emotivo en el que rindió homenaje a la generación de sus padres. Mas compartió estas palabras con el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayando el orgullo de celebrar un título en "la casa del pueblo" bajo el liderazgo de Trump.

Además de Messi, el presidente saludó y reconoció individualmente a otras figuras clave del equipo como Luis Suárez, Rodrigo de Paul y el entrenador Javier Mascherano. Trump también hizo mención a la "grandeza" de otros atletas que han pasado recientemente por allí, manteniendo la tradición de recibir a los campeones nacionales en la sede gubernamental.

La jornada cerró con un ambiente de camaradería donde se resaltó que el éxito del Inter de Miami fue posible porque sus dueños y jugadores "se atrevieron a soñar". Con esta visita, el equipo de Florida consolida su estatus no solo como potencia deportiva, sino como un símbolo de la comunidad migrante que ha triunfado en suelo estadounidense.

