La Casa Blanca: Alex Rodríguez visita al presidente Donald Trump en Washington

La jornada de este jueves en la sede presidencial estadounidense contó con la destacada presencia de Alex Rodríguez. El exjugador de los Yankees de Nueva York y actual magnate empresarial se reunió con el presidente Donald Trump, una visita que fue confirmada por el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca mediante la difusión de imágenes oficiales del encuentro.

Más allá del saludo protocolar con el mandatario, la visita de Rodríguez tuvo un marcado matiz institucional y estratégico. Se pudo ver al empresario entablando conversaciones con figuras de alto nivel dentro de la administración, específicamente con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La interacción con estos funcionarios sugiere que el encuentro pudo haber abordado temas relacionados con la inversión, el desarrollo económico o marcos legales de interés para el sector empresarial que Rodríguez lidera.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial detallando los puntos tratados, la reunión subraya la relevancia de "A-Rod" como un puente entre el mundo del deporte de élite y los centros de poder en Estados Unidos. Esta cita con el exbeisbolista cerró un día de gran actividad en la residencia oficial, donde el presidente también aprovechó para recibir a la delegación del Inter de Miami liderada por Lionel Messi.

