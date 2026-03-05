¿Presión arterial alta? No podrás creer el impacto positivo de esta infusión natural que la preparas muy fácil en casa

Suscríbete a nuestros canales

La obesidad es una de las causas principales por la cual se eleva el nivel de presión arterial, ya que, aumenta la carga de trabajo para el corazón y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede ocasionar grabes consecuencias para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica de Barcelona, la alimentación alta en grasas influye negativamente en el organismo y tiende a elevar el nivel de presión arterial. Además, la inactividad física genera descontrol en todos los sistemas del organismo.

Según la información divulgada por Tua Saúde, la infusión de manzanilla contiene propiedades relajantes que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, por ende, el nivel de presión arterial se regula fácilmente.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir la infusión de manzanilla para aprovechar su efecto?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de infusión de manzanilla sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los sistemas del organismo.

En conclusión, para evitar el alza en el nivel de presión arterial la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y mínimo debe hacerse una revisión médica general durante el año, con la finalidad de descartar cualquier anomalía en el organismo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube