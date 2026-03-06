Citgo ofrece balance de su rendimiento en 2025: estas son las cifras récord establecidas

Suscríbete a nuestros canales

La empresa CITGO Petroleum Corporation presentó este jueves su balance financiero y operativo del cuarto trimestre y del cierre del año 2025, en el que se destacó una utilidad neta anual de 452 millones de dólares, impulsada por la estabilidad en los márgenes de refinación y la eficiencia en sus plantas.

Al finalizar el periodo, la compañía alcanzó una liquidez de 2.450 millones de dólares. Este resultado financiero se obtuvo tras ejecutar una reducción de la deuda bruta por el orden de los 1.825 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025, indicó la compañía en su portal web.

Resultados del cuarto trimestre de 2025

Se conoció que entre octubre y diciembre, CITGO registró una utilidad neta de 268 millones de dólares. El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se ubicó en 507 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado fue de 442 millones de dólares.

En el aspecto operativo, el procesamiento total fue de 808.000 barriles por día (bpd). De esta cifra, 698.000 bpd correspondieron a crudo, operando a una capacidad del 84%. Este porcentaje refleja el impacto de las paradas programadas y labores de mantenimiento realizadas en el trimestre. Además, la capacidad nominal de procesamiento de la empresa subió de 807.000 bpd a 829.000 bpd.

Desempeño operativo y récords anuales

Durante todo el 2025, el procesamiento promedio anual alcanzó los 833.000 bpd. La compañía estableció un nuevo récord de procesamiento de crudo con 760.000 bpd, operando al 92% de su capacidad total revisada.

“A pesar de las importantes actividades de mantenimiento y paradas de planta programadas realizadas durante el cuarto trimestre, cerramos el año con un sólido desempeño operacional”, destacó Carlos Jordá, presidente ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, sobre los resultados.

Jordá destacó también el trabajo en las instalaciones de Lake Charles y Lemont, indicando que el desempeño récord en estas refinerías y los resultados en la unidad de lubricantes “reflejan la resiliencia de nuestro negocio”.

Fortalecimiento financiero y comercial

La estrategia de desendeudamiento permitió que la empresa cerrara el año con una deuda neta negativa de aproximadamente 795 millones de dólares. En cuanto a inversión, se destinaron 231 millones de dólares a paradas de planta y catalizadores, sumados a 478 millones de dólares en inversiones de capital.

En el área comercial, las ventas al mercado local promediaron 430.000 bpd. Por su parte, el programa Club CITGO® creció un 34% en galones vinculados a la lealtad de marca.

