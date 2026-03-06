Los 5 momentos que marcaron la ruptura y el regreso de los nexos de EEUU con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Washington y las autoridades interinas de Venezuela se formalizó este jueves, cerrando un ciclo de confrontación iniciado hace 16 años. Según el comunicado oficial, la medida busca avanzar en la reconciliación política y la recuperación económica.

A continuación, se presenta un recorrido por los hitos que definieron la trayectoria diplomática reciente entre ambas naciones, analizando los 5 bloques históricos que marcaron la ruptura y el regreso de los nexos de EEUU con Venezuela: desde el enfriamiento inicial en 2010 y la política de "máxima presión" del primer mandato de Trump, hasta la reciente intervención militar de 2026 y el posterior restablecimiento de las relaciones consulares bajo un nuevo esquema de administración compartida de recursos.

2010 - 2015: Crisis de confianza y sanciones iniciales

2010 Fin de la presencia de embajadores: El detonante fue el rechazo de Hugo Chávez del embajador Larry Palmer, tras declaraciones de este sobre la baja moral en los militares venezolanos. EEUU respondió expulsando al embajador venezolano Bernardo Álvarez, dejando las sedes solo con funcionarios de bajo rango.

2015 Decreto que declara a Venezuela como una amenaza: Barack Obama firma la orden ejecutiva tras una ola de protestas en Venezuela (2014) que terminó con líderes opositores encarcelados. EEUU argumentó que la erosión de derechos humanos era una "amenaza a su seguridad nacional".

2017 - 2019: Ruptura total y "Máxima Presión"

2017 inicio de las sanciones Económicas: Donald Trump prohíbe transacciones con bonos de la deuda venezolana luego de la creación de la Asamblea Nacional paralela, la cual EEUU calificó de "ilegítima" y un quiebre del orden democrático.

2019 cierre de Embajadas: Tras el reconocimiento de EEUU a Juan Guaido como presidente interino, Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y ordenó la salida de todo el personal estadounidense en 72 horas.

2019 Sanciones Petroleras: Washington bloqueó todos los activos de PDVSA en suelo estadounidense incluyendo los activos de CITGO para asfixiar las finanzas del gobierno de Maduro y forzar un cambio de mandato.

2022 - 2024: Diplomacia de canje y petróleo

2022 Acercamiento por Energía: La invasión de Rusia a Ucrania disparó los precios del crudo. Esto forzó al Presidente estadounidense Joe Biden a enviar delegados a Caracas para negociar el retorno de Chevron y estabilizar el mercado energético.

2023 Acuerdos de Barbados/Doha: Para intentar asegurar elecciones libres, EEUU levantó sanciones temporalmente. Ambos paises canjearon presos: por un lado se liberó a Alex Saab a cambio de los presos estadounidenses fue la necesidad de Washington de recuperar a sus ciudadanos detenidos en Venezuela.

2025 - 2026: Segundo mandato de Trump y asedio naval

Con el inicio del segundo gobierno de Donald Trump en 2025, la política exterior retomó la línea dura. Se suspendió el TPS para venezolanos y se iniciaron deportaciones masivas hacia Venezuela y El Salvador, argumentando la presencia de miembros del "Tren de Aragua". Para mediados de 2025, un portaaviones se posicionó frente a las costas venezolanas, ignorando Washington cualquier llamado a diálogo que no incluyera la salida de Maduro.

2026 Negociación con Delcy Rodríguez

La tensión culminó en enero de 2026 con la "Operación Justicia Relámpago", un bombardeo estratégico que finalizó con la captura de Nicolás Maduro. Tras este evento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino y negoció con Washington para evitar una ocupación terrestre. Rodríguez aceptó que el petróleo sea administrado por una junta técnica de EEUU y la reforma de las leyes de Hidrocarburos para permitir la mayoría accionaria estadounidense y comercialización directa en el mercado. De igual forma se dio inicio a la reforma de la Ley de Minas para el incio de la explotación minera.

Con el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas este 5 de marzo, se cierra una etapa de confrontación bélica para dar paso a una gestión compartida de los recursos naturales. El restablecimiento de las relaciones consulares bajo la supervisión de Washington marca el inicio de una nueva arquitectura legal y económica que define el futuro inmediato de Venezuela en el escenario internacional.

