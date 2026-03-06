Venezuela confirma el acuerdo de relaciones diplomáticas y consulares con EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela anunció el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos de América.

Precisó que el acuerdo es el resultado de un proceso de diálogo diplomático orientado a normalizar los vínculos entre ambas naciones.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, indicó.

El documento concluye evocando el ideal bolivariano del Congreso de Angostura, subrayando el deseo histórico de mantener relaciones de "amistad y buena inteligencia" con el país norteamericano.

A continuación comunicado íntegro: