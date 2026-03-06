Política Exterior

Venezuela confirma el acuerdo de relaciones diplomáticas y consulares con EEUU

El Estado precisó que el restablecimiento de las relaciones es el resultado de un proceso de diálogo orientado a normalizar los vínculos entre ambas naciones

Por Genesis Carrillo
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 08:56 pm
Venezuela confirma el acuerdo de relaciones diplomáticas y consulares con EEUU

En un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela anunció el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos de América.

Precisó que el acuerdo es el resultado de un proceso de diálogo diplomático orientado a normalizar los vínculos entre ambas naciones.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, indicó. 

El documento concluye evocando el ideal bolivariano del Congreso de Angostura, subrayando el deseo histórico de mantener relaciones de "amistad y buena inteligencia" con el país norteamericano.

A continuación comunicado íntegro: 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
Chile
Jueves 05 de Marzo - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América