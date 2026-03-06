Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de marzo, los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) sirvieron de cuna para el lanzamiento de "Salvamos a Venezuela".

No se trata de un partido político, sino de una plataforma de articulación y activismo creativo que busca unir las agendas de lucha de estudiantes, gremios de trabajadores y la sociedad civil bajo un mismo propósito: el rescate de la calidad de vida y la democracia.

¿Quiénes integran "Salvamos a Venezuela"?

La plataforma destaca por su pluralidad, logrando sentar en la misma mesa a sectores que históricamente han luchado por separado:

Movimiento Estudiantil (UCV): Representado por voces como Octavio González (Consejero Universitario), quien definió el espacio como el inicio de un proceso para cambiar el rumbo del país.

"El lanzamiento a plataforma Salvemos Venezuela es un día que llena de profunda alegría porque marca el inicio de un proceso que aspira empezar a cambiar el rumbo de nuestro país. No solamente desde el movimiento estudiantil sino abarcando a los diversos sectores que componen la juventud y también los diversos sectores que componen la sociedad civil", dijo Octavio González, consejero universitario de la UCV.



Sector Sindical: Liderado por figuras como José Patines (Secretario General del Sindicato de la Cancillería y dirigente de la Coalición Sindical Nacional), quien recientemente fue excarcelado y ahora busca unificar la lucha por el salario digno .

Sociedad Civil y Políticos: Con el respaldo de Ángel Godoy (Movimiento Democracia e Inclusión - MDI), quien enfatizó que existe una "comprensión meridiana" de la crisis actual y la necesidad de agrupar fuerzas activas.

Ángel Godoy, expresó político y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), expresó el respaldo de la sociedad civil a la reciente plataforma que se dedicará al agrupamiento de las fuerzas activas de diversos sectores de Venezuela.

"Estamos demostrándole al país que hay comprensión meridiana de cara a lo que está viviendo esta nació Salvamos Venezuela y estamos aquí hoy respadeándolos", expresó Godoy.



Objetivos Centrales

La plataforma no solo se queda en la denuncia, sino que propone una hoja de ruta basada en:

Articulación de Luchas: Que la protesta del enfermero por su sueldo, la del estudiante por su autonomía y la del civil por sus derechos converjan en un solo calendario de acción.

Activismo Creativo: El uso de nuevas formas de protesta y comunicación para movilizar a la población en un contexto de alta complejidad política.

Rescate del Salario: Colocar la emergencia económica y la destrucción del poder adquisitivo como el punto de honor de la agenda social.

El Consejo Universitario recientemente aprobó medidas de flexibilización ante la situación nacional.

El movimiento estudiantil ha liderado en las últimas semanas las exigencias por una Ley de Amnistía (tras los eventos de febrero de 2026).

Por primera vez en años, se ve una alineación tan explícita entre el sector laboral (que pide mejores sueldos para marzo) y el sector universitario.

