Fiebre amarilla en Venezuela: exigen tarjeta de vacunación a menores de edad para viajar a cuatro estados

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) y el Ministerio para la Salud han establecido la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla para tramitar permisos de viaje y circular hacia cuatro estados del país.

Esta medida busca frenar el brote que ya suma 36 casos confirmados desde junio del año pasado y proteger a la población ante la cercanía del asueto de Semana Santa 2026.

Los 4 Estados bajo "Vigilancia Especial"

La restricción y el protocolo de vigilancia epidemiológica se concentran en:

Aragua

Barinas

Lara

Portuguesa

Requisitos para Viajar con Menores de Edad

El IDENNA, bajo la dirección de Soraida Ramírez, instruyó a todos los Consejos de Protección (CPNNA) a nivel nacional exigir lo siguiente para otorgar autorizaciones de viaje:

Tarjeta de Vacunación del menor: Debe constar la inmunización contra la fiebre amarilla.

Tarjeta de Vacunación del acompañante: Los adultos que viajen con los niños también deben estar protegidos.

Antelación: La vacuna debe haberse aplicado al menos 10 días antes del viaje para que sea efectiva.

Recomendaciones de Salud

La viceministra Magda Magris y la vicepresidenta de Salud, Isabel Iturria, recalcaron que la prevención no termina en la vacuna:

Inmunización de por vida: La vacuna se coloca una sola vez. Si ya la tienes, solo debes presentar tu cartón amarillo original.

Vestimenta: Uso obligatorio de manga larga y pantalones en zonas boscosas de los estados mencionados.

Repelente: Aplicación constante para evitar picaduras del mosquito transmisor.

Llamado masivo: Se insta a los habitantes de Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación.

