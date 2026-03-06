Salud

Fiebre amarilla en Venezuela: exigen tarjeta de vacunación a menores de edad para viajar a cuatro estados

Por Yasmely Saltos
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 08:43 pm

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) y el Ministerio para la Salud han establecido la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla para tramitar permisos de viaje y circular hacia cuatro estados del país.

Esta medida busca frenar el brote que ya suma 36 casos confirmados desde junio del año pasado y proteger a la población ante la cercanía del asueto de Semana Santa 2026.

Los 4 Estados bajo "Vigilancia Especial" 

La restricción y el protocolo de vigilancia epidemiológica se concentran en:

  • Aragua

  • Barinas

  • Lara

  • Portuguesa

 Requisitos para Viajar con Menores de Edad 

El IDENNA, bajo la dirección de Soraida Ramírez, instruyó a todos los Consejos de Protección (CPNNA) a nivel nacional exigir lo siguiente para otorgar autorizaciones de viaje:

  • Tarjeta de Vacunación del menor: Debe constar la inmunización contra la fiebre amarilla.

  • Tarjeta de Vacunación del acompañante: Los adultos que viajen con los niños también deben estar protegidos.

  • Antelación: La vacuna debe haberse aplicado al menos 10 días antes del viaje para que sea efectiva.

Recomendaciones de Salud 

La viceministra Magda Magris y la vicepresidenta de Salud, Isabel Iturria, recalcaron que la prevención no termina en la vacuna:

  • Inmunización de por vida: La vacuna se coloca una sola vez. Si ya la tienes, solo debes presentar tu cartón amarillo original.

  • Vestimenta: Uso obligatorio de manga larga y pantalones en zonas boscosas de los estados mencionados.

  • Repelente: Aplicación constante para evitar picaduras del mosquito transmisor.

  • Llamado masivo: Se insta a los habitantes de Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación.

 

Jueves 05 de Marzo - 2026
