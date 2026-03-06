El arte de delinear la mirada: cómo adaptar el uso del eyeliner según el paso de las décadas

Suscríbete a nuestros canales

El maquillaje ha dejado de ser una regla estricta para convertirse en una herramienta de expresión personal que evoluciona junto con las personas. A lo largo de las décadas, las facciones del rostro cambian y, con ellas, las necesidades de resaltar la mirada de una forma armoniosa y favorecedora.

Entender que cada etapa de la vida requiere un enfoque distinto es fundamental para potenciar la belleza natural sin caer en técnicas que puedan endurecer los rasgos o marcar líneas de expresión no deseadas.

Adapta el delineado de ojos según la edad

El arte de delinear los ojos no tiene una fórmula única, sino que debe ajustarse a la morfología del párpado en cada etapa de la vida. Según expertos en estética, el objetivo principal varía desde la experimentación audaz en la juventud hasta la búsqueda de un efecto de "apertura" y frescura en edades más maduras.

Durante los 20 y 30 años, la elasticidad de la piel permite trazos más gráficos, largos y definidos, donde el clásico estilo "ojo de gato" luce impecable. En esta etapa, el uso de delineadores líquidos es ideal para conseguir una precisión milimétrica.

Foto: Freepik

Sin embargo, al llegar a los 40 y 50 años, la clave reside en la sutileza. Los profesionales sugieren sustituir los trazos negros y rígidos por tonos marrones, grises o difuminados suaves que aporten calidez. En lugar de una línea larga hacia afuera, se recomienda trabajar más cerca de las pestañas para dar una sensación de mayor densidad sin saturar el párpado.

A partir de los 60 y 70 años, el enfoque cambia hacia el realce de la forma del ojo de manera natural; aquí, el uso de sombras aplicadas con pincel biselado o lápices cremosos es preferible, ya que permiten un acabado más difuminado que no se cuartea en los pequeños pliegues.

Foto: Freepik

Independientemente de la edad, la técnica del "delineado invisible" o tightlining surge como una opción universal para aportar profundidad sin sobrecargar el maquillaje. Adaptar estas herramientas permite que la mirada conserve su vitalidad, demostrando que la elegancia no conoce de calendarios.

Al final, el secreto no está en ocultar el paso de los años, sino en utilizar el color y la forma para iluminar el rostro y proyectar una imagen segura y sofisticada en cada etapa del camino.

