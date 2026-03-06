Florida podría eliminar la calcomanía amarilla del DMV en: así verificarán ahora si tu vehículo está al día

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Representantes de Florida acaba de dar luz verde a una nueva medida que eliminaría la necesidad de colocar una calcomanía física en las matrículas de los vehículos.

Con el proyecto de ley HB 841, impulsado por el representante Tom Fabricio (R-Miami Lakes) y apoyado por el gobernador Ron DeSantis, el estado busca hacer la vida más fácil a millones de residentes al digitalizar por completo el proceso de validación del registro vehicular.

Esta iniciativa no solo se trata de mejorar la apariencia de los autos; es parte de un plan más amplio para hacer que el gobierno sea más eficiente.

Según lo que se ha informado en el Diario AS y por el Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, deshacerse de estos adhesivos podría ahorrar al estado y a los contribuyentes millones de dólares cada año en costos de impresión, almacenamiento y envío.

En el condado de Miami-Dade, se estima que el ahorro podría alcanzar los 2.5 millones de dólares anuales.

¿Cómo verificarán las autoridades de Florida mi registro?

Muchos conductores se preguntan cómo sabrá la policía si su vehículo está al día sin la referencia visual del sticker amarillo. La respuesta está en la tecnología que ya utilizan las patrullas:

Lectores de placas (ALPR): Los sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas permiten a los oficiales verificar el estatus del vehículo en tiempo real cruzando datos con la base de datos del DMV.

Sistemas internos: La información del seguro y el registro está vinculada digitalmente. Si un conductor no renueva su registro, el sistema lo notificará inmediatamente durante una parada de tráfico.

El senador estatal Ana Maria Rodriguez, copatrocinadora de la versión del Senado (SB 982), señaló a través de comunicados oficiales que "en una era de verificación digital en tiempo real, aferrarse a calcomanías físicas es obsoleto".

Beneficios clave para los conductores en Florida

La transición, que se espera esté completamente implementada para el 1 de julio de 2026, trae consigo varias ventajas directas:

Reducción de fraude y robo: En la actualidad, los delincuentes suelen robar estos stickers de autos estacionados para colocarlos en vehículos con registros vencidos. Al ser digital, el atractivo del robo desaparece.

Menos trámites por pérdida: Si la calcomanía se dañaba por el sol o se perdía en el correo, el usuario tenía que pagar por un reemplazo. Ese costo se eliminará por completo.

Comodidad total: Los residentes ya no tendrán que esperar a que llegue el correo ni lidiar con el pegamento viejo cada año para renovar su placa.

"Las familias de Florida merecen un proceso más inteligente y moderno", afirmó Dariel Fernandez, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, quien ha sido una de las voces principales impulsando este cambio.

Es importante señalar que la obligación de renovar el registro no desaparece. Los conductores aún deberán pagar sus tarifas anuales o bienales de forma electrónica, pero ya no recibirán nada que deban pegar en su auto.

Florida se une así a estados como Pennsylvania y Connecticut, que ya han eliminado con éxito estas etiquetas físicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



