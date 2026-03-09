Guía 2026: ¿Cuánto cuesta entrar al Met de Nueva York y quiénes pagan $1?

Suscríbete a nuestros canales

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, conocido como The Met, ha actualizado sus políticas de acceso para la temporada 2026. La institución, que custodia 5.000 años de historia cultural en su sede de la Quinta Avenida, aplica un sistema de cobro que distingue el origen del visitante para facilitar el acceso a la comunidad local.

Actualmente, el recinto se prepara para renovar sus galerías temporales con préstamos de los museos más importantes de Europa, manteniendo su posición como el centro artístico más visitado de los Estados Unidos.

Costos de ingreso y categorías

El acceso a las entradas varía según la edad y la condición académica del visitante:

USD 30: Público adulto general.

USD 22: Mayores de 65 años.

USD 17: Estudiantes internacionales y de fuera del área triestatal.

Gratis: Menores de 12 años y miembros del museo.

Pago sugerido: Residentes del estado de Nueva York y estudiantes de NY, Nueva Jersey y Connecticut (pueden pagar lo que deseen).

Próximas exhibiciones internacionales

La cartelera del museo presenta cierres y aperturas significativas este mes. Mientras que muestras como la de Emily Sargent finalizan hoy 8 de marzo, el museo se prepara para inaugurar el 29 de marzo la exposición Raphael: Sublime Poetry.

Esta será la mayor muestra dedicada al artista Rafael en Estados Unidos y contará con piezas cedidas por instituciones de renombre como el Louvre, el Museo del Prado y los Museos Vaticanos.

Otras exhibiciones actuales incluyen una colección de tarjetas de béisbol y una muestra sobre el amor y el género en la Edad Media.

Ubicación y accesibilidad

El museo está situado en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 82, junto a Central Park. Para llegar, se recomienda utilizar las líneas 4, 5 o 6 del metro hasta la estación 86th Street y caminar hacia el oeste.

También es posible acceder vía la línea Q o mediante los autobuses M1, M2, M3 y M4 que tienen paradas en la puerta principal. El edificio abre sus puertas diariamente para el público general, recomendando la compra previa de boletos digitales para evitar las filas en el Gran Vestíbulo.

