¡Ahorra hasta el 70%! El calendario secreto para comprar barato todo este 2026 en EEUU

Planificar las adquisiciones mediante un calendario estratégico permite a los consumidores ahorrar entre un 20% y un 70% en productos de alta gama.

Los minoristas suelen aplicar descuentos agresivos al finalizar cada temporada para renovar su inventario, lo que convierte los cierres de ciclo en el momento ideal para buscar ofertas.

Según expertos en consumo, los fines de semana largos de este 2026 representan una oportunidad importante para adquirir artículos de precio elevado. Estos artículos pueden ser electrodomésticos, muebles y colchones, sectores donde el ahorro impacta directamente en el presupuesto familiar.

Los mejores días

Si buscas el máximo ahorro, marca estas fechas clave en tu agenda para obtener los mejores precios del año según detalla US News:

19 de enero (Día de MLK): Liquidación de ropa de invierno y equipos de fitness.

16 de febrero (Día de los Presidentes): La mejor fecha para renovar colchones y línea blanca.

25 de mayo (Memorial Day): Descuentos masivos en muebles, neumáticos y artículos para el hogar.

Mediados de julio (Amazon Prime Day): Guerra de precios en electrónica y artículos para universitarios.

7 de septiembre (Labor Day): Remate de artículos para patio, parrilladas y ropa de verano.

27 de noviembre (Black Friday): El desplome de precios más grande en tecnología y electrodomésticos.

1 de diciembre (Travel Tuesday): Ofertas imbatibles en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.



Más allá de las liquidaciones estacionales, las grandes superficies como Amazon, Walmart y Target han establecido sus propios eventos masivos, como el Prime Day o los Big Deal Days, que obligan a la competencia a reducir precios de forma simultánea.

Cómo aprovecharlo

Para maximizar el beneficio, es importante monitorear las categorías específicas según el mes, aprovechando desde los descuentos en equipos de gimnasio en enero hasta las rebajas en tecnología y juguetes durante el último trimestre del año.

Mantener un registro de estas fechas asegura que el comprador evite pagar el precio completo y optimice cada dólar invertido.

