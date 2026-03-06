Cómo pagar solo el 50% de tus viajes en el metro y bus en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Moverse por los cinco condados de la Gran Manzana representa uno de los gastos más constantes para las familias trabajadoras, especialmente tras la transición definitiva al sistema de pago sin contacto.

Sin embargo, el beneficio de ahorro conocido como Fair Fares NYC ya se encuentra plenamente operativo mediante la tarjeta OMNY, permitiendo que miles de neoyorquinos reduzcan su gasto en transporte a la mitad. Esta medida no solo ajusta el precio por viaje a US$1,50, sino que introduce un límite de gasto semanal que protege el presupuesto de quienes utilizan el servicio con mayor frecuencia.

Integración de Fair Fares y tecnología OMNY

Con el retiro de la antigua MetroCard, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) ha centralizado los beneficios sociales en la tarjeta física OMNY de tarifa reducida. El sistema aplica automáticamente el descuento del 50% en cada viaje en metro y buses locales elegibles. Una de las ventajas principales es el "fare capping" o límite de tarifa: una vez que el usuario alcanza los US$17 de gasto en una semana, el resto de los viajes durante ese periodo son gratuitos. Esta modalidad elimina la necesidad de pagar por adelantado pases semanales, facilitando el flujo de caja de los hogares hispanos.

Requisitos de elegibilidad y acceso universal

El programa está diseñado para residentes de la ciudad de Nueva York, entre 18 y 64 años, cuyos ingresos familiares se ubiquen hasta el 145% del nivel federal de pobreza. Un aspecto fundamental para la comunidad es que el estatus migratorio no es un impedimento para la solicitud. Personas en proceso de asilo o recién llegados pueden aplicar siempre que demuestren residencia en la ciudad e ingresos dentro de los rangos establecidos, utilizando documentos de identidad aceptados por el Departamento de Servicios Sociales (DSS/HRA).

Proceso de solicitud paso a paso

La gestión del beneficio se realiza de forma digital a través de la plataforma ACCESS HRA o mediante su aplicación móvil. Los interesados deben seguir estos pasos:

Crear una cuenta: Registrarse en el portal oficial con datos básicos.

Registrarse en el portal oficial con datos básicos. Carga de documentos: Subir fotografías claras de pruebas de identidad, residencia y comprobantes de ingresos.

Subir fotografías claras de pruebas de identidad, residencia y comprobantes de ingresos. Recepción de tarjeta: Tras la aprobación, la tarjeta Fair Fares OMNY se envía por correo postal directamente al domicilio del beneficiario.

