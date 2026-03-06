Piden 10 años de cárcel para un futbolista español por agresión sexual

Suscríbete a nuestros canales

El caso judicial contra el delantero español Rafa Mir ha dado un paso definitivo con la petición formal de condena por parte del Ministerio Público. La Fiscalía solicita un total de diez años y medio de cárcel para el futbolista, acusado de agresión sexual con acceso carnal y un delito de lesiones contra una mujer de 21 años.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el jugador pertenecía al Valencia CF. Según el escrito de acusación, la agresión se produjo en el domicilio de Mir tras una noche en la que la denunciante y una amiga acudieron a la vivienda del deportista. La investigación señala que el futbolista cometió la agresión contra la voluntad de la víctima, causándole además daños físicos y morales que ahora se traducen en una petición de 18 meses adicionales de prisión dentro del total solicitado.

Restricciones y multas económicas

La justicia no solo busca la privación de libertad, sino que ha planteado un esquema de protección para la víctima que incluye:

Alejamiento: 13 años de prohibición de acercarse a la joven a menos de 500 metros.

Indemnización: El pago de 64.000 euros por los perjuicios causados.

Inhabilitación: Siete años de prohibición para trabajar con menores de edad.

El entorno del jugador también bajo la lupa

En la misma causa se encuentra procesado Pablo Jara, amigo del futbolista y también deportista, para quien se piden tres años de cárcel. Se le acusa de violentar a una segunda mujer presente en el lugar, a quien habría realizado tocamientos no consentidos y agredido físicamente con un puñetazo antes de que ambas abandonaran la casa.

Aunque el futbolista, que actualmente milita en la segunda división con el Elche, ha expresado su desacuerdo con los cargos, la contundencia de la petición fiscal marca un precedente en los protocolos de violencia sexual dentro del fútbol profesional. El juicio determinará si el delantero debe ingresar a prisión, poniendo fin a una carrera que ha quedado marcada por este proceso judicial.

