Omar López no duda: Ronald Acuña Jr. será el primer bate de Venezuela

A pocas horas del estreno de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Países Bajos, el mánager Omar López ha tomado una decisión definitiva sobre la estructura de su ofensiva. Ronald Acuña Jr., la superestrella de los Bravos de Atlanta, ha sido ratificado como el primer bate inamovible de la selección para toda la competición.

López fue enfático al declarar que la posición de Acuña Jr. no está sujeta a rachas de bateo ni resultados parciales. El estratega afirmó que el jardinero se mantendrá en ese puesto incluso si no conecta imparables, pues considera que su sola presencia en la cima del orden representa una ventaja psicológica crucial. Para el cuerpo técnico, la capacidad del "Abusador" para desestabilizar a los lanzadores rivales desde el primer lanzamiento, gracias a su combinación de poder y velocidad, es un activo que no se puede negociar.

La confianza en el oriundo de La Sabana no es gratuita, pues sus estadísticas históricas como primer bateador en las Grandes Ligas lo avalan como uno de los mejores de la historia en ese rol. En las Mayores, exhibe un promedio vitalicio de .294 y un porcentaje de embasado de .387 cuando abre el orden, sumando además 162 jonrones y 196 bases robadas en esa función específica.

Con Acuña Jr. como punta de lanza, el equipo venezolano busca activar una alineación de gran profundidad que incluye nombres de peso como Luis Arráez, Jackson Chourio, Salvador Pérez y Eugenio Suárez. Esta decisión busca corregir la falta de producción de la edición anterior y aprovechar el impulso de un jugador que llega en plenitud física. Venezuela iniciará su camino este viernes 6 de marzo en el loanDepot Park de Miami, sede donde se espera un apoyo masivo de la fanaticada para empujar al equipo en el complicado Grupo D.

