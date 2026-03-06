Calendario del IRS para marzo 2026: estos contribuyentes cobran su dinero en los próximos días

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de este año avanza con una alta participación de ciudadanos que buscan recuperar parte de sus retenciones salariales. El sistema digital de procesamiento facilita la recepción de documentos y reduce el margen de error en los cálculos fiscales básicos.

Los contribuyentes que optan por la vía electrónica obtienen beneficios significativos en comparación con quienes envían sus formularios por correo postal. La rapidez en la validación de datos permite que la mayoría de los pagos ocurran dentro del cronograma previsto originalmente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirma el calendario de reembolso de impuestos para el mes de marzo. Según, las personas con declaraciones aceptadas a finales de febrero verán su dinero este mes.

¿Qué fechas son clave en el calendario de reembolso?

Los ciudadanos que enviaron su declaración entre el 10 y el 24 de febrero podrían recibir sus fondos antes del 31 de marzo. Por otro lado, quienes logren la aceptación de su trámite esta semana verán el depósito reflejado hacia mediados del próximo mes de abril.

La ley exige una retención especial hasta después del 15 de febrero para aquellos que solicitan el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Esta medida busca prevenir el fraude y garantizar que los montos adicionales por hijos lleguen a los beneficiarios legítimos del sistema.

Si el contribuyente elige el depósito directo, el reembolso normalmente llegará a su banco entre el 10 y el 31 de marzo de 2026. Es fundamental que la información bancaria sea correcta para evitar retrasos innecesarios o devoluciones de fondos por parte de las entidades financieras.

¿Cómo afecta la prórroga la entrega de su cheque de reembolso?

Si usted solicita una prórroga antes del 15 de abril, puede extender su fecha límite personal de presentación hasta el 15 de octubre de 2026. Sin embargo, esta extensión no aplica para el pago de deudas fiscales, las cuales deben cancelarse en la fecha límite original.

Aquellos que esperan un reembolso no enfrentan multas por presentar tarde bajo una prórroga, pero deben completar el proceso para reclamar su dinero. El retraso en la entrega de los documentos desplaza automáticamente la fecha de recepción de los fondos hacia finales de año.

El IRS abrió la recepción de formularios el pasado 26 de enero y mantiene sus herramientas digitales activas para monitorear el estatus de cada caso. Los usuarios pueden consultar la aplicación oficial "Where's My Refund" para obtener actualizaciones en tiempo real sobre sus pagos.

