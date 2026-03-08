¡Golpe al bolsillo! USCIS sube los precios para acelerar tu visa este 2026: este es el nuevo precio

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado 1 de marzo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplica nuevos valores en sus servicios de procesamiento prioritario.

Esta actualización de precios afecta directamente a los empleadores y trabajadores extranjeros que utilizan el canal "premium" para obtener respuestas rápidas en sus peticiones de residencia permanente y visados laborales temporales.

El ajuste implica que cualquier formulario enviado con los montos anteriores será rechazado automáticamente por la agencia, lo que obliga a los solicitantes a revisar sus presupuestos y cronogramas de envío para evitar retrasos administrativos adicionales.

Incrementos en formularios I-140 e I-129

El ajuste tarifario impacta de forma notable al Formulario I-140, utilizado para gestionar la Green Card por motivos de empleo en las categorías EB-1, EB-2 y EB-3, cuyo costo de procesamiento rápido subió de 2.805 a 2.965 dólares.

De igual manera, el Formulario I-129, esencial para visas de trabajo temporal como la H-1B y L-1, se fijó en el mismo monto. Por su parte, los trámites para las visas H-2B y R-1 también experimentaron un alza, pasando de 1.685 a 1.780 dólares para quienes requieran una resolución prioritaria por parte de las autoridades migratorias.

Justificación oficial del ajuste

La agencia federal ha fundamentado este incremento en la necesidad operativa de mejorar su capacidad de respuesta ante la acumulación de expedientes. Según el USCIS, los nuevos fondos se destinarán a la contratación de personal y tecnología para optimizar los tiempos de espera generales.

"Estos ajustes buscan financiar recursos adicionales y reducir los retrasos que afectan al sistema migratorio", indicaron representantes de la institución.

No obstante, para las empresas, esto representa una presión financiera extra al momento de incorporar talento extranjero calificado bajo las vías legales vigentes.

Consecuencias para los solicitantes

El nuevo esquema de precios añade una carga económica considerable para los profesionales altamente calificados e investigadores que buscan estabilidad en el país.

Al ser el procesamiento premium un servicio opcional para obtener una respuesta en pocos días, el aumento de casi 3.000 dólares por trámite obliga a muchos aspirantes a evaluar si pueden costear la agilización o si deben someterse a los tiempos de procesamiento regulares, los cuales suelen ser significativamente más extensos debido a la saturación del sistema.

