¿No llega tu dinero? Estas son las 5 razones por las que el IRS está reteniendo los reembolsos

Con la temporada de impuestos 2026 en curso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha detallado los factores que podrían postergar la llegada del reembolso a los contribuyentes.

Aunque el procesamiento electrónico suele garantizar la devolución en un plazo menor a tres semanas, ciertos perfiles y errores comunes están derivando en revisiones manuales que dilatan el proceso.

Las autoridades han enfatizado que el estado de estas devoluciones se actualiza diariamente, por lo que instan a los usuarios a utilizar los canales digitales oficiales para monitorear el progreso de su declaración sin necesidad de contactar directamente a las oficinas.

Motivos de demora en el procesamiento

Existen diversas razones por las cuales un reembolso puede no cumplir con los lapsos establecidos de 21 días para envíos digitales o seis semanas para declaraciones en papel.

Entre las causas principales se encuentran errores matemáticos en los cálculos y la omisión de la firma en el documento. Asimismo, las declaraciones que incluyen una enmienda requieren una comparación manual de reportes, mientras que la solicitud del crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito adicional por hijos demanda una verificación exhaustiva para prevenir fraudes, lo que retrasa la emisión del pago.

Herramientas de consulta y estados del trámite

Para verificar la situación de su dinero, el IRS dispone de la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" y la aplicación móvil IRS2Go. Para acceder a la información, el contribuyente debe suministrar su número de Seguro Social o ITIN, el estado civil de su declaración y el monto exacto en dólares previsto.

El sistema arrojará tres estados posibles: "Declaración recibida", que indica que el proceso ha iniciado; "Reembolso aprobado", que confirma que el pago se está preparando; y "Reembolso enviado", que marca la salida del dinero hacia la cuenta bancaria o el domicilio postal.

Recomendaciones para evitar esperas

Las autoridades sugieren que, para agilizar el reembolso, los ciudadanos opten por la presentación electrónica y el depósito directo. Además, se advierte que situaciones especiales, como el alivio por cónyuge herido, obligan al organismo a realizar procesos manuales que son intrínsecamente más lentos.

Se recuerda que la herramienta en línea suele estar disponible 24 horas después de una presentación electrónica, pero en el caso de declaraciones enviadas por correo postal, la información puede tardar hasta cuatro semanas en aparecer reflejada en el sistema de consulta.

