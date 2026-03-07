Reembolsos IRS: ¿Cuáles son los estados que más dinero pagan?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 arranca con proyecciones optimistas para millones de contribuyentes en Estados Unidos, quienes podrían percibir reembolsos significativamente más altos debido a ajustes técnicos en las tablas de retención y la inflación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reporta un incremento en el promedio nacional de devoluciones, impulsado principalmente por la ampliación temporal de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT), que ahora permite deducir hasta $40 000.

Beneficios

Este cambio beneficia de forma directa a quienes optan por detallar sus deducciones, especialmente en regiones con alta carga impositiva según detalla Mundo Now.

Además, nuevas deducciones para trabajadores que perciben propinas y adultos mayores de 65 años configuran un escenario financiero favorable que resulta importante para quienes buscan liquidar deudas o fortalecer su fondo de ahorros este año.

Estados que más pagan

Basado en los registros históricos y las recientes actualizaciones fiscales, estos son los seis estados que se perfilan con los reembolsos más altos:

Wyoming: Lidera tradicionalmente por sus niveles de ingresos y estructuras de retención.

Lidera tradicionalmente por sus niveles de ingresos y estructuras de retención. Florida: Mantiene promedios superiores al estándar nacional en devoluciones federales.

Mantiene promedios superiores al estándar nacional en devoluciones federales. Washington, D.C.: Registra históricamente una alta concentración de créditos fiscales aplicados.

Registra históricamente una alta concentración de créditos fiscales aplicados. Nueva York: Beneficiario directo de la nueva ampliación de la deducción SALT.

Beneficiario directo de la nueva ampliación de la deducción SALT. Nueva Jersey: Estado con alta carga de impuestos locales que ahora recupera más fondos vía federal.

Estado con alta carga de impuestos locales que ahora recupera más fondos vía federal. California: Su volumen de contribuyentes con ingresos altos y deducciones detalladas eleva el promedio.

Consideraciones

A pesar de estas tendencias regionales, el monto final de cada cheque depende estrictamente del perfil fiscal individual y de la precisión en las retenciones realizadas durante el año laboral.

Es fundamental comprender que el reembolso no constituye un regalo gubernamental, sino la restitución de un exceso de pago que el ciudadano otorgó al fisco.

Recomendaciones

Los expertos recomiendan analizar si conviene más la deducción estándar o el desglose detallado, ya que grupos específicos, como los empleados del sector servicios y hospitalidad, tienen este año ventajas inéditas.

Con la implementación de estas nuevas normativas, la transparencia en la declaración de ingresos por horas extra y beneficios adicionales se vuelve un factor importante para maximizar el retorno de capital en esta primavera financiera.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube