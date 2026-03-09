Atención turistas este verano: nuevas reglas de seguridad para piscinas en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de Florida ha puesto en marcha una serie de reformas legales dirigidas a endurecer los controles de seguridad en las piscinas de propiedades destinadas al alquiler vacacional.

La iniciativa surge tras el reporte oficial de 2025, año en el que el estado alcanzó la tasa de mortalidad infantil por ahogamiento más alta de Estados Unidos. Los nuevos proyectos de ley buscan reducir estos incidentes mediante la obligatoriedad de barreras físicas y la expansión de programas educativos sobre los riesgos del agua, especialmente enfocados en las familias que visitan la entidad durante las temporadas de vacaciones.

Respecto a la urgencia de estas medidas, el senador estatal Carlos Guillermo Smith, promotor de la ley en el condado de Orange, declaró:

"Lamentablemente, el año pasado Florida rompió su propio récord anterior con 119 ahogamientos fatales de niños; esto subraya la importancia de que los nuevos padres cuenten con información crucial sobre prevención".

Nuevos requisitos para alquileres temporales

Bajo la nueva normativa, cualquier casa de alquiler vacacional que cuente con una de estas piscinas o se encuentre a menos de 150 pies (unos 45 metros) de un cuerpo de agua deberá implementar al menos un mecanismo de protección certificado. Entre las opciones aprobadas por los legisladores se encuentran la instalación de vallas perimetrales, cubiertas de seguridad, alarmas de salida en puertas y ventanas que conecten al exterior, o sistemas de cierre automático con pestillos de seguridad. El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear sanciones para los propietarios de las viviendas una vez que la Cámara de Representantes ratifique la medida.

Educación y vales para clases de natación

La propuesta legislativa también contempla una vertiente preventiva basada en la formación temprana. Se ha planteado ampliar el rango de edad para los vales estatales que financian clases de natación, extendiéndolos de los 4 hasta los 7 años de edad. Asimismo, se establecerá como requisito que los hospitales y centros de maternidad entreguen material informativo sobre seguridad en el agua a los padres antes de recibir el alta médica con sus recién nacidos. Los datos oficiales indican que casi el 70% de las muertes por sumersión en el estado involucran a menores de tres años, lo que motiva el enfoque educativo en la primera infancia.

Por su parte, Nathalie Martin, fundadora del Proyecto Global de Natación, señaló sobre la instrucción temprana:

"Si pudiéramos lograr que hubiera clases de natación obligatorias para los niños, sería un gran paso en la dirección correcta para salvar vidas en entornos acuáticos".

