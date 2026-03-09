Nueva oficina del DMV en Miami Beach: lista de trámites disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Miami Beach celebran un hito histórico con la apertura de la primera oficina del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DMV) dentro de los límites de la isla.

Ubicada estratégicamente en el 100 16th St., esta sede elimina la necesidad de cruzar los puentes hacia el continente para gestionar documentos de identidad y permisos de circulación.

Horarios

El centro opera con 14 ventanillas de atención diseñadas para agilizar procesos de licencias de conducir, registros vehiculares y el pago de impuestos sobre la propiedad y negocios.

Los usuarios pueden asistir de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., mientras que los sábados el servicio se extiende hasta la 1:00 p.m. para mayor comodidad según reseña Miami Diario.

Esta expansión administrativa representa un avance importante para la descentralización de servicios en el condado de Miami-Dade, donde las largas esperas suelen ser un reto constante.

Servicios

Para garantizar una experiencia fluida, el sistema permite la programación de citas en línea, aunque el personal también recibe a ciudadanos sin reserva previa según la disponibilidad.

Se recomienda a los solicitantes llevar documentos originales de identidad y pruebas de residencia actualizadas para evitar retrasos.

Además, esta oficina se suma a los esfuerzos de modernización del estado, que busca reducir las filas en las sedes metropolitanas y ofrecer soluciones directas a la comunidad.

