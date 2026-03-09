Autoridades de Doral se reúnen con Donald Trump: ¿Cuáles fueron los puntos tratados?

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de El Doral, Christi Fraga, consolidó este domingo el rol de su ciudad como epicentro político tras reunirse con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El encuentro ocurrió durante el cierre de la Cumbre Escudo de las Américas 2026, un evento de alto nivel donde líderes regionales y autoridades locales, como el concejal Rafael Pineyro, discutieron estrategias de cooperación hemisférica.

Impacto de la reunión

Fraga destacó a través de sus redes sociales el orgullo de que Doral sirva de sede para fortalecer alianzas que buscan garantizar el orden y la prosperidad en el continente, reafirmando la influencia de la comunidad del sur de Florida en la agenda internacional de la Casa Blanca.

Este foro internacional, impulsado recientemente por la administración Trump, funciona como una plataforma estratégica para coordinar esfuerzos militares y de seguridad contra el crimen organizado y la inmigración irregular según detalla EVTV en su cuenta de Instagram.

Una cumbre importante

La cumbre reunió a doce mandatarios de la región bajo una visión de defensa común que algunos analistas denominan la actualización de la "Doctrina Monroe", enfocada en desplazar la influencia de potencias extranjeras y combatir a los cárteles del narcotráfico.

La participación de figuras locales en estas mesas de trabajo resulta importante para alinear las políticas de seguridad nacional con la realidad de las ciudades que reciben el mayor impacto de los flujos migratorios y el comercio transnacional.

