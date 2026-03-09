¿Un millón al año de por vida? Así es el nuevo juego que revoluciona la lotería en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La suerte en Estados Unidos dio un giro hacia la estabilidad a largo plazo. Tras su debut oficial a finales de febrero, el nuevo juego de lotería Millionaire for Life se consolida en 31 jurisdicciones como la opción preferida para quienes no buscan un solo golpe de suerte, sino un ingreso garantizado por décadas.

Bajo el liderazgo de Tom Seaver, director de la Lotería de Colorado, este sorteo diario propone una premisa irresistible: transformar un boleto de $5 en una renta vitalicia de un millón de dólares anuales.

Premios diseñados para toda la vida

A diferencia de los botes acumulados de Powerball o Mega Millions, Millionaire for Life apuesta por la modalidad de anualidades. Estas son sus dos recompensas principales:

Primer Premio: $1,000,000 de dólares al año de por vida.

Segundo Premio: $100,000 dólares al año de por vida.

Dato Clave: Ambos premios garantizan un mínimo de 20 años de pagos. No obstante, los ganadores mantienen la flexibilidad de elegir un pago único en efectivo (lump sum) si prefieren recibir la fortuna completa de inmediato.

Cómo jugar y probabilidades

El sistema de juego es sencillo y se realiza todas las noches a las 10:15 p.m. (Hora Central). Para participar, debes:

Elegir 5 números de un conjunto del 1 al 58. Elegir 1 número especial (Millionaire Ball) del 1 al 5.

Existen 9 formas diferentes de ganar, desde acertar solo la Millionaire Ball hasta el premio mayor. Las probabilidades matemáticas son las siguientes:

Probabilidad de ganar cualquier premio: 1 entre 8.46.

Probabilidad del premio mayor ($1M de por vida): 1 entre 22.9 millones.

¿Dónde puedes comprar tu boleto?

El juego está disponible actualmente en 31 jurisdicciones. Si te encuentras en alguno de estos estados, ya puedes probar tu suerte:

Noreste: Nueva York, Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont, Maine.

Sur: Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, West Virginia, Kentucky, Mississippi, Arkansas, Oklahoma.

Medio Oeste: Ohio, Michigan, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur.

Oeste: Colorado, Idaho, Montana, Wyoming.

Distrito de Columbia (D.C.)

