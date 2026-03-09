¿Cómo sabe Walmart qué falta en el pasillo? Así es su nueva plataforma de datos 2026

Suscríbete a nuestros canales

Walmart dio un paso definitivo hacia la digitalización total de sus pasillos con el lanzamiento de Scintilla In-Store.

La gigante del retail presentó esta plataforma diseñada para que los representantes de proveedores (como Coca-Cola o P&G) gestionen el inventario y las ventas directamente desde el piso de remate, eliminando las conjeturas y los estantes vacíos.

Esta herramienta es la evolución de la tecnología de Volt Systems, adquirida por Walmart en 2022, y promete transformar la forma en que los productos llegan a las manos del consumidor final.

¿Qué es Scintilla In-Store y cómo funciona?

A diferencia de las auditorías manuales del pasado, Scintilla In-Store conecta a los proveedores con los mismos datos en tiempo real que utilizan los empleados de Walmart. Sus funciones principales incluyen:

Visibilidad de Inventario 360°: Los representantes pueden ver exactamente qué productos están por agotarse antes de que el estante quede vacío.

Métricas de Desempeño: Herramientas analíticas para medir qué tan bien se está vendiendo un producto en una ubicación específica.

Sincronización Omnicanal: Asegura que lo que el cliente ve disponible en la app de Walmart coincida exactamente con lo que hay en la tienda física.

Acción Inmediata: Permite corregir errores de inventario causados por productos movidos de lugar durante periodos de alta afluencia.

El ecosistema de datos de Walmart

Scintilla In-Store no llega sola; es la pieza que faltaba en el ecosistema Scintilla, la robusta plataforma de análisis de datos de la compañía.

Scintilla (Análisis): Convierte millones de datos de ventas en estrategias de mercado. Scintilla In-Store (Ejecución): Lleva esos análisis al terreno de juego, permitiendo que los proveedores tomen decisiones basadas en datos durante sus visitas a las tiendas.

"Scintilla In-Store está redefiniendo nuestras operaciones... nos permite trabajar de forma más eficiente y tomar decisiones basadas en datos en cada visita", afirmó Pamela Stewart, directora de clientes para Norteamérica en The Coca-Cola Company.

Impacto en el consumidor: menos "Agotados"

Para el cliente promedio, esta tecnología significa una experiencia de compra mucho más fluida. Al reducir los productos agotados (out-of-stock) y mejorar la organización de los módulos de venta, Walmart busca garantizar que el usuario siempre encuentre lo que busca, ya sea que compre en persona o mediante recolección (pickup).

La inversión de Walmart en estas capacidades innovadoras refuerza su liderazgo tecnológico frente a competidores como Amazon y Target, consolidando un modelo donde el dato en tiempo real es el activo más valioso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube