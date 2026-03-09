Estados Unidos

¿Cómo sabe Walmart qué falta en el pasillo? Así es su nueva plataforma de datos 2026

La gigante del retail presentó esta plataforma diseñada para que los representantes de proveedores gestionen el inventario

Walmart dio un paso definitivo hacia la digitalización total de sus pasillos con el lanzamiento de Scintilla In-Store.

La gigante del retail presentó esta plataforma diseñada para que los representantes de proveedores (como Coca-Cola o P&G) gestionen el inventario y las ventas directamente desde el piso de remate, eliminando las conjeturas y los estantes vacíos.

Esta herramienta es la evolución de la tecnología de Volt Systems, adquirida por Walmart en 2022, y promete transformar la forma en que los productos llegan a las manos del consumidor final.

¿Qué es Scintilla In-Store y cómo funciona?

A diferencia de las auditorías manuales del pasado, Scintilla In-Store conecta a los proveedores con los mismos datos en tiempo real que utilizan los empleados de Walmart. Sus funciones principales incluyen:

  • Visibilidad de Inventario 360°: Los representantes pueden ver exactamente qué productos están por agotarse antes de que el estante quede vacío.

  • Métricas de Desempeño: Herramientas analíticas para medir qué tan bien se está vendiendo un producto en una ubicación específica.

  • Sincronización Omnicanal: Asegura que lo que el cliente ve disponible en la app de Walmart coincida exactamente con lo que hay en la tienda física.

  • Acción Inmediata: Permite corregir errores de inventario causados por productos movidos de lugar durante periodos de alta afluencia.

El ecosistema de datos de Walmart

Scintilla In-Store no llega sola; es la pieza que faltaba en el ecosistema Scintilla, la robusta plataforma de análisis de datos de la compañía.

  1. Scintilla (Análisis): Convierte millones de datos de ventas en estrategias de mercado.

  2. Scintilla In-Store (Ejecución): Lleva esos análisis al terreno de juego, permitiendo que los proveedores tomen decisiones basadas en datos durante sus visitas a las tiendas.

"Scintilla In-Store está redefiniendo nuestras operaciones... nos permite trabajar de forma más eficiente y tomar decisiones basadas en datos en cada visita", afirmó Pamela Stewart, directora de clientes para Norteamérica en The Coca-Cola Company.

Impacto en el consumidor: menos "Agotados"

Para el cliente promedio, esta tecnología significa una experiencia de compra mucho más fluida. Al reducir los productos agotados (out-of-stock) y mejorar la organización de los módulos de venta, Walmart busca garantizar que el usuario siempre encuentre lo que busca, ya sea que compre en persona o mediante recolección (pickup).

La inversión de Walmart en estas capacidades innovadoras refuerza su liderazgo tecnológico frente a competidores como Amazon y Target, consolidando un modelo donde el dato en tiempo real es el activo más valioso.

