¡Fraude al volante! Walmart pagará indemnización a sus conductores por este motivo

Este caso sienta un precedente para otras aplicaciones de reparto al sancionar el uso de datos financieros engañosos
 

Por Brian Segura
Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 08:00 pm

Walmart desembolsará 100 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 11 estados, debido a una serie de prácticas engañosas que afectaron a los trabajadores de su plataforma Spark Driver. 

La investigación determinó que la gigante minorista atraía a conductores independientes con cifras infladas sobre salarios base, incentivos y propinas que rara vez se materializaban en los pagos finales según detalla Mundo Now. 

Esta resolución representa un paso importante para regular la transparencia en la "economía colaborativa", obligando a la empresa a implementar un sistema de verificación de ingresos que garantice que el dinero prometido llegue efectivamente a manos de quienes realizan las entregas.

Orden de pago

El dictamen judicial, presentado ante el Tribunal del Distrito Norte de California, prohíbe a Walmart modificar ofertas de pago una vez aceptadas y le exige total claridad sobre la gestión de las propinas, las cuales no siempre eran entregadas íntegramente a pesar de las promesas publicitarias. 

Además de la compensación económica para miles de afectados, la compañía deberá cumplir con estrictas normas de comunicación para evitar infracciones a la Ley Gramm-Leach-Bliley y a los estatutos de protección al consumidor. 

Este caso sienta un precedente para otras aplicaciones de reparto al sancionar el uso de datos financieros engañosos y la falta de notificación sobre cambios en pedidos agrupados, asegurando que los conductores operen bajo condiciones de honestidad y previsibilidad financiera.

