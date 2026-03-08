¡Fraude al volante! Walmart pagará indemnización a sus conductores por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

Walmart desembolsará 100 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 11 estados, debido a una serie de prácticas engañosas que afectaron a los trabajadores de su plataforma Spark Driver.

La investigación determinó que la gigante minorista atraía a conductores independientes con cifras infladas sobre salarios base, incentivos y propinas que rara vez se materializaban en los pagos finales según detalla Mundo Now.

Esta resolución representa un paso importante para regular la transparencia en la "economía colaborativa", obligando a la empresa a implementar un sistema de verificación de ingresos que garantice que el dinero prometido llegue efectivamente a manos de quienes realizan las entregas.

Orden de pago

El dictamen judicial, presentado ante el Tribunal del Distrito Norte de California, prohíbe a Walmart modificar ofertas de pago una vez aceptadas y le exige total claridad sobre la gestión de las propinas, las cuales no siempre eran entregadas íntegramente a pesar de las promesas publicitarias.

Además de la compensación económica para miles de afectados, la compañía deberá cumplir con estrictas normas de comunicación para evitar infracciones a la Ley Gramm-Leach-Bliley y a los estatutos de protección al consumidor.

Este caso sienta un precedente para otras aplicaciones de reparto al sancionar el uso de datos financieros engañosos y la falta de notificación sobre cambios en pedidos agrupados, asegurando que los conductores operen bajo condiciones de honestidad y previsibilidad financiera.

