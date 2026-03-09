Alarma en Florida por alza del combustible: así aumentó en apenas una semana

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre se apodera de las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos (EEUU) tras la escalada de tensiones en Oriente Medio. El mercado internacional de hidrocarburos reacciona con volatilidad ante la interrupción del tráfico marítimo en puntos estratégicos para el suministro mundial.

Esta situación afecta directamente el presupuesto de las familias que dependen de sus vehículos para el traslado diario hacia sus puestos de trabajo. Los analistas observan cómo los costos operativos de transporte aumentan, lo que podría derivar en un alza generalizada de otros productos básicos.

Este lunes, los registros confirman que los precios de la gasolina en Florida registran fuerte alza con una media estatal de $3,494 dólares por galón. Según, AAA The Auto Club Group, informa que el costo del barril de petróleo ya roza los $90.90 dólares.

¿A qué se debe el fenómeno de que los precios de la gasolina en Florida?

Mark Jenkins, portavoz de AAA, explica que el crudo subió un 36% la semana pasada, lo que representa el incremento semanal más alto en veinte años. El cierre de operaciones en el Estrecho de Ormuz limita el 20% del petróleo global y empuja a un alza a futuro.

A pesar del encarecimiento, la organización aclara que el mercado nacional no enfrenta una escasez de combustible en las refinerías. Las estaciones mantienen el abastecimiento normal y las entregas continúan sin interrupciones, por lo que el aumento solo refleja el mayor costo del insumo base.

El petróleo constituye el mayor gasto de producción para los minoristas, quienes ajustan sus tarifas en bomba conforme suben los precios mayoristas. Los conductores deben prepararse para nuevas rondas de incrementos si el barril de petróleo continúa su camino hacia los 110 dólares en los próximos días.

¿Qué ciudades sufren más por el incremento del precio de la gasolina?

West Palm Beach y Boca Raton registran actualmente los promedios más elevados del estado con cifras que alcanzan los $3.57 dólares por galón. En contraste, zonas como Panama City y Pensacola mantienen valores más bajos que oscilan entre los $3.05 y $3.13 dólares respectivamente.

En el sur del estado, el condado de Palm Beach lidera el costo de vida energético con un promedio de $3.62 dólares este lunes. Mientras tanto, en Miami-Dade el precio se sitúa en $3.16 dólares, una diferencia notable frente a los $3.52 dólares que reporta el vecino condado de Broward.

La historia reciente sirve como referencia, pues durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, la media en Florida llegó a los $4.87 dólares. Los expertos sugieren que la duración del actual enfrentamiento en Irán determinará si el estado vuelve a cruzar la barrera de los cuatro dólares.

¿Cómo ahorrar ante la duda de si los precios de la gasolina siguen en aumento?

Especialistas recomiendan conducir con suavidad para mejorar la eficiencia del motor y evitar aceleraciones bruscas entre semáforos. Mantener la presión correcta en los neumáticos y eliminar carga innecesaria del maletero reduce significativamente el consumo de combustible en trayectos largos.

El uso de herramientas digitales como GasBuddy o la aplicación AAA TripTik permite a los usuarios localizar las estaciones con las tarifas más económicas en su ruta. Los programas de lealtad de las principales cadenas de servicio también ofrecen descuentos por galón que alivian el gasto mensual.

Compartir el vehículo con familiares o vecinos hacia destinos comunes surge como una alternativa eficaz para reducir la frecuencia de las visitas a la gasolinera. Dejar el automóvil en casa al menos un día a la semana genera un ahorro acumulado importante frente a la inestabilidad actual.

