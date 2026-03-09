¡Atención! Conozca las normas para el traslado de paquetes en el IFE: multas y mercancía prohibida

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) publicó el reglamento oficial que rige el transporte de productos y bultos en el tramo Ezequiel Zamora I.

Estas medidas buscan organizar el flujo de pasajeros y garantizar que el traslado de objetos de gran tamaño no afecte el funcionamiento del servicio ni la seguridad de quienes viajan a diario entre la capital y los Valles del Tuy.

A partir de ahora, los usuarios que necesiten llevar mercancía deberán pagar una tarifa adicional en las taquillas de las estaciones. Además, el traslado solo está permitido en los vagones líder de los trenes Serie 3000 y durante el horario comercial habitual.

Lo que sí puedes llevar

Se permite el transporte de alimentos y productos perecederos, siempre y cuando estén bien sellados y empaquetados. En el caso de las bebidas alcohólicas, estas pueden trasladarse únicamente si el envase está cerrado de fábrica; consumirlas dentro de las instalaciones o del tren sigue estando estrictamente prohibido. Toda carga debe ser declarada por el dueño al momento de ingresar.

Artículos prohibidos y peligrosos

No se permite el acceso con materiales inflamables, químicos (como cloro o desengrasantes), bombonas de gas, ni armas de fuego o pirotecnia. Tampoco se pueden subir electrodomésticos de "línea blanca" como neveras o lavadoras, ni muebles grandes como camas o sofás.

Los equipos usados, como televisores viejos o microondas sin su caja original, también tienen el paso restringido para evitar riesgos eléctricos.

Límites de peso y tamaño

Para que un bulto sea aceptado, debe cumplir con medidas específicas. Ningún objeto puede superar los 150 cm de alto ni los 80 cm de ancho. Asimismo, el peso máximo permitido por paquete es de 50 kilogramos. Si la mercancía excede estas dimensiones, el personal operativo impedirá su ingreso al sistema ferroviario.

Es importante destacar que está prohibido usar las escaleras eléctricas o los ascensores para mover estos paquetes, por lo que el usuario debe tomar sus previsiones.

Sanciones y responsabilidades

El incumplimiento de estas normas puede generar multas o sanciones legales. El IFE enfatiza que el tren es un medio de transporte de pasajeros y que la mercancía permitida es para uso personal o traslado logístico, ya que queda prohibida la venta de productos dentro de las estaciones o los vagones.

