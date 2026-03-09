Caos en aeropuertos de EEUU: ¿Cuánto deben esperar los pasajeros en el TSA?

Suscríbete a nuestros canales

Los principales terminales aéreos del país registran escenas de desesperación entre miles de turistas que intentan llegar a sus destinos vacacionales. El flujo de pasajeros aumenta considerablemente durante este periodo, mientras la capacidad operativa de las estaciones de inspección disminuye de forma crítica.

La situación genera una incertidumbre total para las familias que planificaron sus viajes con meses de antelación. Las aerolíneas reportan una acumulación de quejas debido a la imposibilidad de procesar a los clientes antes de que cierren las puertas de embarque.

Los usuarios viven una auténtica Pesadilla en aeropuertos, al esperar largas horas por escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA ) con retrasos de hasta tres horas. Según, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirma que el cierre parcial del gobierno paraliza la operatividad normal.

¿Qué provoca la pesadilla en aeropuertos?

Lauren Bis, portavoz del DHS, atribuye el caos a la negativa del Congreso para aprobar el financiamiento del departamento tras la expiración de fondos el 13 de febrero. Esta parálisis presupuestaria surge de una disputa política sobre las reformas a las agencias de control migratorio y fronterizo.

Los agentes federales, catalogados como empleados esenciales, deben presentarse a sus puestos de trabajo a pesar de no percibir su sueldo completo. Esta crisis financiera personal provoca un aumento de ausencias laborales, lo que reduce drásticamente el número de carriles de seguridad abiertos al público.

"Estas maniobras políticas obligan a los agentes patrióticos de la TSA a trabajar sin cobrar", declaró Bis en un comunicado oficial enviado a la prensa. Los trabajadores de primera línea afrontan dificultades económicas severas al no recibir sus nóminas en este ajetreado periodo de viajes.

¿Cómo afecta el bloqueo político a los viajeros en aeropuertos?

El bloqueo legislativo afecta no solo a la TSA, sino también a la Guardia Costera y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias. Los republicanos sostienen que ya realizaron cambios institucionales, pero los demócratas exigen reformas más profundas en las agencias.

Este conflicto administrativo ocurre tras incidentes trágicos en Minneapolis donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses a principios de año. La falta de consenso sobre la supervisión de estas agencias mantiene el proyecto de financiación estancado en el Capitolio.

Los empleados de la TSA ya enfrentaron una situación similar durante el cierre previo de 43 días que terminó en el mes de noviembre pasado. Ahora, la escasez de personal cualificado en las máquinas de rayos X y escáneres corporales detiene el flujo constante de maletas y personas.

¿Cuál es el futuro inmediato de los viajeros esperan largas horas?

Se espera que las filas de espera continúen en aumento durante toda la semana de descanso escolar si el Congreso no alcanza un acuerdo de presupuesto. Las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con una antelación mínima de cuatro horas para evitar la pérdida definitiva de sus boletos.

El impacto económico de este cierre parcial repercute en el sector turístico nacional, que depende de la movilidad fluida de los ciudadanos durante marzo. Los agentes "héroes de primera línea" mantienen su labor bajo presión extrema mientras esperan que los legisladores destraben el flujo de dinero.

La seguridad de los cielos estadounidenses permanece bajo vigilancia, pero la logística terrestre sufre un deterioro que los viajeros califican de inaceptable. El DHS advierte que los retrasos masivos persistirán mientras las cuentas del gobierno se mantengan sin fondos operativos.

