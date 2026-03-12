Nueva York se queda sin una sede clave del Seguro Social: la alternativa digital que te ahorrará horas de espera

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos ha anunciado recientemente el cierre temporal de una de sus oficinas más concurridas en Nueva York.

Esta situación impacta directamente a cientos de beneficiarios y solicitantes que visitan la sede a diario para gestionar pensiones, tarjetas de reemplazo y otros beneficios esenciales. Ante este panorama, las autoridades están instando a la comunidad a utilizar canales alternativos para evitar retrasos en sus trámites.

Motivos del cierre y ubicación afectada en Nueva York

De acuerdo con el portal especializado Solo Dinero, la oficina situada en East Harlem (121st Street) ha suspendido momentáneamente sus operaciones presenciales.

Aunque la SSA no siempre proporciona detalles específicos sobre las razones de estos cierres repentinos, generalmente se deben a trabajos de mantenimiento preventivo, reparaciones de emergencia en la infraestructura o falta de personal temporal.

Este cierre obliga a los residentes de Manhattan y áreas cercanas a reconsiderar su logística diaria.

Los funcionarios de la agencia subrayan que, aunque la puerta física esté cerrada, los servicios de la administración siguen funcionando a través de su sólida plataforma digital y otras oficinas físicas.

¿Dónde puedes hacer tus trámites del Seguro Social ahora?

La SSA sugiere tres opciones principales para que los ciudadanos no se detengan en sus solicitudes:

Plataforma "My Social Security": Las autoridades recomiendan que el primer paso sea siempre visitar el sitio web oficial.

Desde allí, los usuarios pueden solicitar duplicados de tarjetas, verificar sus estados de cuenta y actualizar la información de depósito directo, todo desde la comodidad de su hogar.

Línea telefónica nacional: El número 1-800-772-1213 está disponible para resolver cualquier duda. La agencia aconseja llamar temprano en la mañana para evitar largas esperas.

Oficinas alternativas en NYC: Los usuarios también pueden visitar otras sedes en el Bronx o en el Bajo Manhattan.

Sin embargo, Solo Dinero advierte que estas oficinas podrían tener un mayor flujo de personas, por lo que es recomendable programar una cita por teléfono.

Recomendaciones para los beneficiarios del Seguro Social en Nueva York

Los expertos sugieren que, antes de dirigirse a cualquier oficina física, los ciudadanos verifiquen el estado de la sede en el localizador oficial de oficinas de la SSA.

Hacer trámites de manera digital no solo acelera el proceso, sino que también asegura la protección de los datos personales en un entorno controlado.

La administración espera reanudar las actividades en la oficina de East Harlem lo más pronto posible.

Mientras tanto, la digitalización se convierte en la herramienta más efectiva para los neoyorquinos que dependen de estos ingresos y servicios esenciales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube