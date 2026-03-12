Medi-Cal para indocumentados en California 2026: ¿Qué cambiaría con la ley SB 1422?

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de alta tensión política y fiscal, en California, la senadora estatal María Elena Durazo ha lanzado una contraofensiva legislativa para devolver la cobertura de salud plena a miles de inmigrantes en el estado.

La propuesta, denominada Proyecto de Ley SB 1422 (Ley de Restauración del Acceso a Medi-Cal), busca revertir los drásticos recortes y el "congelamiento" de inscripciones impuestos el año pasado por la administración del gobernador Gavin Newsom.

El fin del "congelamiento": ¿Qué propone la SB 1422?

Desde enero de 2026, California implementó una pausa en las nuevas inscripciones al Medi-Cal para adultos indocumentados mayores de 19 años, una medida motivada por el déficit presupuestario del estado y la presión de reformas fiscales federales.

La propuesta de la senadora Durazo busca:

Eliminar el bloqueo de inscripción: permitiría que cualquier residente, independientemente de su estatus migratorio, se inscriba si cumple con los requisitos de ingresos.

Restaurar la equidad sanitaria: la senadora sostiene que "un sistema de salud de dos niveles" solo genera problemas de salud pública a largo plazo.

Reconocimiento fiscal: el proyecto subraya que los inmigrantes contribuyen con miles de millones en impuestos anuales que financian programas de los que ahora están siendo excluidos.

Destacado: Los inmigrantes en California aportan aproximadamente $3.700 millones en impuestos estatales y locales anualmente (según datos del ITEP).

Lo que no cambiaría (por ahora)

Es importante notar que la SB 1422 tiene límites.

No eliminaría la prima mensual de $30 programada para comenzar en julio de 2027, ni revertiría los recortes en beneficios dentales completos que ya entraron en vigor para adultos de 19 a 54 años (quienes ahora solo cuentan con cobertura dental de emergencia).

El desafío de los "Requisitos de trabajo" federales

El panorama se complica debido a las nuevas normativas federales, recordemos que, bajo la administración actual en Washington, se han impuesto requisitos de 80 horas mensuales de "compromiso comunitario" (empleo, estudios o voluntariado) para mantener el Medicaid.

Ante esto, la asambleísta Mia Bonta ha presentado una propuesta complementaria que prohibiría a California exigir estos requisitos a quienes reciben atención financiada exclusivamente con fondos estatales (incluida la población indocumentada).

Se estima que, de aplicarse estos requisitos administrativos, hasta 2 millones de californianos podrían perder su cobertura.

Estado actual del Medi-Cal para inmigrantes

Si usted vive en California y no tiene un estatus legal definido, así está su situación de salud a marzo de 2026:

Niños y jóvenes (0-18 años): mantienen su cobertura completa sin cambios. Sus beneficios no fueron afectados por los recortes del año pasado. Inscritos antes de 2026: si ya tenía Medi-Cal activo, conserve su cobertura. Evite dejar de renovar, ya que el reingreso está actualmente congelado para nuevos solicitantes adultos. Servicios de emergencia: El "Medi-Cal de emergencia" o de alcance limitado sigue disponible para cualquier persona en crisis de salud, independientemente de las nuevas leyes. Atención dental: a partir de julio de 2026, la cobertura dental para adultos sin estatus se limitará a procedimientos básicos y de emergencia.

Análisis: Un futuro incierto en el escritorio del Gobernador

Aunque la SB 1422 cuenta con el apoyo de coaliciones como el California Immigrant Policy Center, su futuro es incierto.

Se debe entender que, el gobernador Newsom enfrenta un cuarto año consecutivo de déficit presupuestario.

Además, la recaudación por impuestos a aseguradoras de salud (una fuente clave para el Medi-Cal) se proyecta que caerá de $7.000 millones a solo $6 millones el próximo año debido a cambios en la ley federal.

