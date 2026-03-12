TPS 2026: Trump pide a la Corte Suprema eliminar protección para más de 350.000 inmigrantes, guía para beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

La batalla legal en Estados Unidos (EEUU) por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -de cierto grupo de inmigrantes- ha alcanzado su punto más crítico.

La Administración de Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para permitir la cancelación definitiva del TPS que protege a más de 350.000 haitianos.

Esta medida busca revertir el fallo emitido el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, el cual determinó que el Gobierno actuó de manera ilegal al intentar rescindir estas protecciones.

Para los miles de beneficiarios que han construido su vida en EEUU desde el terremoto de 2010, la incertidumbre vuelve a ser la protagonista.

Un pulso entre el Poder Ejecutivo y los Tribunales

El procurador general, D. John Sauer, argumentó ante los magistrados que los tribunales inferiores están interfiriendo en políticas de seguridad nacional y relaciones exteriores.

Según la postura oficial del Gobierno, el TPS es, por definición, "temporal" y los beneficiarios siempre supieron que el programa podía terminar en cualquier momento.

Sin embargo, el trasfondo de esta disputa es más profundo.

Hay que tener presente que la jueza de distrito Ana Reyes señaló en un fallo previo que la decisión de terminar el TPS para Haití no se basó en una revisión real de las condiciones del país, que actualmente sufre una crisis humanitaria y de violencia sin precedentes, sino en "animosidad racial" y resultados predeterminados.

Puntos clave de la situación actual

La respuesta: la Corte Suprema ha dado de plazo hasta el próximo lunes para que los abogados de los inmigrantes presenten sus argumentos.

esta acción se suma a los esfuerzos por eliminar el TPS para ciudadanos de Siria, Honduras, Nepal y Sudán del Sur. Cifras alarmantes: según estimaciones, las recientes políticas migratorias han puesto a cerca de 1.5 millones de personas (anteriormente protegidas) en riesgo de deportación.

¿Por qué es diferente este caso?:

A diferencia de años anteriores, la actual controversia incluye declaraciones de la administración que vinculan la política migratoria con retórica de campaña.

La mención de la jueza Reyes sobre acusaciones infundadas contra la comunidad haitiana en Ohio marca un precedente jurídico: se está juzgando si la cancelación del TPS es una decisión administrativa técnica o un acto de discriminación constitucional.

¿Qué deben saber los beneficiarios hoy?

Si usted es beneficiario del TPS o conoce a alguien que lo sea, es fundamental mantener la calma y estar informado con datos verificados:

El estatus sigue vigente por ahora: mientras la Corte Suprema no emita un fallo final o una orden de emergencia, las protecciones actuales (permisos de trabajo y protección contra la deportación) se mantienen activas según los plazos establecidos. Consulta legal obligatoria: dado que el panorama legal cambia semana a semana, es vital consultar con un abogado de inmigración acreditado o una organización sin fines de lucro para evaluar "vías paralelas" de regularización. Requisitos de elegibilidad: recuerde que el TPS se pierde automáticamente si el beneficiario es condenado por un delito grave (felony) o dos delitos menores (misdemeanors) en EEUU. Cuidado con los fraudes: en momentos de incertidumbre, aumentan las estafas. No pague por "extensiones milagrosas" que no provengan de canales oficiales de USCIS.

