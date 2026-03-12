¿Peligra la educación gratuita para inmigrantes? La nueva ley de Tennessee que afecta a estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

El subcomité financiero de la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde al Proyecto de Ley HB 793, una iniciativa que obligará a las escuelas públicas a registrar el estatus migratorio de cada estudiante durante el proceso de inscripción.

Aunque la propuesta original pretendía prohibir el acceso a la educación a menores indocumentados o cobrarles matrícula, los legisladores republicanos eliminaron estas cláusulas para evitar la pérdida de 1,100 millones de dólares en fondos federales.

La versión actual se limita a la recopilación de datos anónimos que se enviarán al Departamento de Educación estatal y a las autoridades de cumplimiento migratorio.

Motivaciones

Este giro legislativo responde a la falta de garantías por parte del gobierno federal sobre la estabilidad del financiamiento educativo si se vulneraba el precedente legal de Plyler v. Doe, que garantiza educación pública gratuita a todos los niños.

No obstante, la medida enfrenta una resistencia feroz por parte de juntas escolares y educadores, quienes denuncian que la implementación del sistema de rastreo costaría hasta 55 millones de dólares según detalla Mundo Now.

Según expertos del sector, esta carga administrativa obligaría a realizar recortes en áreas de apoyo estudiantil, seguridad y educación especial para financiar la contratación de cientos de nuevos empleados estatales.

Pasos para la aprobación

La aprobación del proyecto ocurrió en medio de un clima de alta tensión política, donde legisladores republicanos interrumpieron el debate antes de que la oposición demócrata finalizara sus preguntas sobre la protección de datos privados.

Mientras los manifestantes en la sala calificaban la votación de vergonzosa, los críticos advirtieron que esta base de datos representa un primer paso importante para desafiar las protecciones constitucionales de los estudiantes inmigrantes en el futuro.

El proyecto de ley debe superar ahora nuevas etapas legislativas antes de su posible ratificación final, manteniendo en vilo a los distritos escolares de todo el estado.

