Conductores de Uber y Lyft en aprietos: precio de la gasolina devora sus ganancias

La crisis del combustible en Las Vegas ha puesto en jaque a miles de conductores de Uber y Lyft, quienes enfrentan una reducción drástica en sus márgenes de ganancia.

Tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de la gasolina en la región se disparó un promedio de 40 centavos por galón en pocos días.

Según reporta Telemundo Las Vegas, esta situación se convierte en una presión financiera que no se ha visto compensada por un ajuste en las tarifas de las aplicaciones.

Impacto

Esta situación obliga a los trabajadores a costear por cuenta propia el mantenimiento y los seguros de sus vehículos mientras los pagos por trayecto permanecen estancados o incluso disminuyen.

Estas decisiones de los conductores transforman lo que antes era un oficio rentable en una lucha diaria por la supervivencia económica ante el incremento generalizado del costo de vida en Nevada.

El descontento generalizado ha provocado un cambio de estrategia entre los transportistas, quienes ahora rechazan sistemáticamente los viajes cortos o mal remunerados, como los traslados desde el aeropuerto que rondan los 8 dólares.

Consecuencias

Esta resistencia colectiva genera un efecto dominó que afecta directamente al usuario final, pues la falta de conductores disponibles eleva los tiempos de espera y activa las tarifas dinámicas en momentos de alta demanda.

A pesar de que el gremio exige una mejora importante en los esquemas de pago para mitigar el impacto inflacionario, las plataformas de transporte compartido mantienen un silencio hermético y no han anunciado bonos ni incentivos que alivien la crisis de sus colaboradores en la ciudad del pecado.

