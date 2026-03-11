Fenómeno El Niño 2026 en EEUU: pronóstico, lista de estados bajo alerta y guía de preparación

Suscríbete a nuestros canales

El panorama climático en Estados Unidos (EEUU) para el resto de 2026 y el inicio de 2027 está cambiando drásticamente.

Los datos más recientes del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF) confirman que el fenómeno de El Niño no solo se está formando antes de lo previsto, sino que muestra señales de convertirse en un evento "significativo" o incluso en un "Súper El Niño".

Expertos climáticos coinciden en que este patrón atmosférico será el principal motor del clima global en los próximos meses.

Daniel Swain, reconocido científico climático, advirtió recientemente que las probabilidades de un impacto mayor a nivel regional en EEUU son cada vez más altas.

¿Qué es El Niño y por qué debería importarte?

El Niño ocurre cuando las temperaturas de la superficie del océano Pacífico central y oriental suben por encima del promedio.

Este calentamiento altera la corriente en chorro y cambia los patrones de lluvia y temperatura en todo el continente.

Para los que hacen vida en EEUU esto no es solo un dato científico, se traduce en mayores facturas de electricidad por aire acondicionado, riesgos laborales para quienes trabajan a la intemperie y posibles emergencias por inundaciones.

Pronóstico 2026-2027: el impacto por regiones

A medida que nos acercamos al verano de 2026, los modelos meteorológicos se vuelven más precisos.

Aquí te presentamos cómo afectará este fenómeno según tu ubicación:

California y la Costa Oeste: se prevé un aumento en la probabilidad de inundaciones severas hacia el final del año y durante el invierno.

Aunque El Niño puede ayudar con la sequía a largo plazo, el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas vulnerables es alto.

Florida y el Sur de EEUU: una corriente en chorro más activa en el sur traerá lluvias intensas.

Florida, en particular, debe prepararse para posibles inundaciones repentinas incluso antes de la temporada invernal.

Estados del Norte y Noreste: generalmente, El Niño provoca inviernos más suaves y menos nevados en el norte, aunque esto puede variar si el fenómeno se intensifica a niveles récord.

Hawái: el riesgo de tormentas tropicales y huracanes aumenta significativamente este año para las islas.

Las cifras del calor extremo

Zeke Hausfather, científico de datos climáticos, señala que aunque 2026 será extremadamente caluroso, el verdadero impacto se sentirá en 2027, año que -debido al retraso histórico entre el fenómeno oceánico y la temperatura terrestre- tiene una alta probabilidad de convertirse en el año más cálido jamás registrado en la historia de la humanidad.

Riesgos principales para tener en cuenta

Olas de calor extremas: veranos con temperaturas que podrían romper récords históricos. Salud laboral: mayor peligro para trabajadores agrícolas y de construcción debido al estrés térmico. Temporada de huracanes: aunque El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, los que se forman pueden ser más intensos debido a las altas temperaturas del agua.

Guía de preparación rápida

Revisa tus seguros: si vives en zonas bajas de California o Florida, verifica que tu seguro cubra inundaciones (o consulta recursos locales si no tienes estatus legal, ya que muchas organizaciones comunitarias ofrecen ayuda en desastres).

Plan de emergencia: mantén un kit con documentos importantes, agua y suministros en caso de tormentas fuertes.

Ahorro energético: prepárate para un verano con temperaturas superiores a los 100°F en gran parte del suroeste.

