¿Tienes una silla Evenflo LiteMax? Tu bebé podría estar en riesgo, verifica el retiro activo de la NHTSA

Si recibiste una silla de bebé en un evento comunitario recientemente, tu hijo podría estar en riesgo debido a un error crítico de traducción.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha confirmado el retiro del mercado de más de 14.000 asientos infantiles de la marca Evenflo, debido a instrucciones incorrectas que podrían comprometer la seguridad en caso de un choque.

El problema: ¿Por qué es peligroso?

El defecto no está en la estructura física de la silla, sino en el manual de instrucciones en español.

Las guías incluidas en el modelo afectado muestran límites de peso y altura incorrectos.

El riesgo: un padre que siga estas instrucciones en español podría instalar el asiento de forma inadecuada o usarlo para un niño que ya supera las capacidades de seguridad, lo que eleva drásticamente el riesgo de lesiones graves durante una colisión.

¿Tu silla es parte del retiro?: datos técnicos

Verifica la etiqueta blanca o transparente pegada en la base o el respaldo de tu asiento.

Los datos afectados son:

Marca: Evenflo

Evenflo Modelo: LiteMax Factory Select

LiteMax Factory Select Número de modelo: CS100111198

CS100111198 Fechas de fabricación: entre noviembre de 2024 y enero de 2026.

entre noviembre de 2024 y enero de 2026. Canal de distribución: estos asientos se entregaron principalmente en eventos comunitarios, ferias de salud y donaciones, no en tiendas minoristas convencionales (como Walmart o Target).

Guía de acción para padres y cuidadores

Si confirmas que tienes este modelo, no es necesario que tires la silla a la basura, pero debes seguir estos pasos de inmediato:

No uses el manual en español: hasta que recibas el nuevo, utiliza exclusivamente las instrucciones en inglés o los diagramas visuales del producto, los cuales son correctos. Contacta a Evenflo: la empresa comenzará a enviar los manuales corregidos sin costo a partir del 31 de marzo de 2026.

Puedes comunicarte con su servicio al cliente para asegurar que estás en la lista de envío.

Registro preventivo: visita el sitio web de Evenflo o la página de la NHTSA e ingresa el número de serie de tu producto.

Esto te garantiza recibir alertas directas en el futuro.

Contexto: antecedentes de la marca

Este es el tercer retiro significativo de Evenflo en menos de seis meses.

A finales de 2025, el modelo All4One 4-en-1 fue retirado por fallos en el mecanismo de reclinación, y a inicios de 2026, el modelo Titan 65 presentó problemas por falta de correas superiores obligatorias.

Estos incidentes subrayan la importancia de revisar periódicamente las alertas de seguridad automotriz, especialmente en productos destinados a los pasajeros más vulnerables.

Información de utilidad para los usuarios

Inspección gratuita: en muchas estaciones de bomberos y estaciones de policía en EE. UU. existen técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles (CPST) que pueden revisar tu instalación de forma gratuita.

La regla de oro: un asiento de auto caduca. Siempre revisa la fecha de vencimiento grabada en el plástico del asiento; generalmente es de 6 a 10 años después de su fabricación.

Segunda mano: evita usar sillas de auto regaladas o compradas en mercados de segunda mano si no conoces su historial completo, ya que si han estado en un accidente (aunque sea leve), deben ser reemplazadas inmediatamente.

