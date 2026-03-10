¿Fin de semana largo? EEUU decreta feriado esta fecha: sepa qué servicios estarán activos

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de Estados Unidos reconoce 11 festividades federales que detienen la actividad administrativa y bancaria en todo el país, permitiendo a los ciudadanos conmemorar hitos históricos.

Tras un inicio de año sin puentes que incluyan el viernes, los trabajadores y residentes finalmente disfrutarán del primer fin de semana largo de 2026 a partir del 19 de junio.

Fecha importante

Esta fecha marca la celebración del Juneteenth o Día de la Liberación, una efeméride fundamental que honra el fin de la esclavitud.

También promueve la reflexión sobre la historia de la comunidad afroamericana a través de desfiles y festivales culturales en diversas ciudades según detalla El Cronista.

Labores estatales

La paralización de labores durante este feriado afecta directamente a las oficinas gubernamentales y a las sucursales bancarias, que suspenderán su atención presencial.

No obstante, es importante recordar que los servicios digitales y los cajeros automáticos mantendrán su operatividad habitual para garantizar el flujo financiero básico.

Con el Memorial Day ya cumplido en mayo, el calendario se encamina ahora hacia esta jornada de descanso extendido, que precede a las festividades del Día de la Independencia en julio, consolidando un periodo de alta movilidad turística y eventos comunitarios en todo el territorio estadounidense.

