Vacaciones en Laredo: horarios de albercas y parques acuáticos para el Spring Break

Con el inicio de las vacaciones de primavera (Spring Break), el Departamento de Parques y Recreaciones de Laredo anunció la apertura de albercas municipales y parques acuáticos para ofrecer alternativas de esparcimiento a niños y jóvenes.

Desde este martes 10 de marzo y hasta el domingo 15, las familias podrán disfrutar de instalaciones clave como las albercas Bartlett y San Miguel, bajo un esquema de horarios especiales diseñados para este periodo vacacional.

Horarios de albercas y parques acuáticos para el Spring Break

1. Albercas municipales disponibles

De acuerdo con Eddie Millán, vocero de la dependencia, las dos albercas habilitadas operarán bajo el siguiente cronograma:

Alberca Bartlett (6002 Thomas): Martes: 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Miércoles: Cerrado. Jueves a domingo: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Alberca San Miguel (Parque North Central): Martes, jueves y viernes: 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Miércoles: Cerrado. Sábado y domingo: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.



2. Parques acuáticos y de diversión

Para quienes buscan juegos de agua y espacios abiertos, todos los parques acuáticos de la ciudad estarán operativos en un horario extendido:

De martes a domingo (cerrados el miércoles).

Horario: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las vacaciones de primavera en todas las instituciones educativas de Laredo comenzaron oficialmente este lunes 9 de marzo y concluirán el domingo 15.

La apertura de estos espacios responde a la necesidad de brindar áreas seguras de recreación ante el aumento de las temperaturas registrado en la región fronteriza durante el mes de marzo.

