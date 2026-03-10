Recreación

Vacaciones en Laredo: horarios de albercas y parques acuáticos para el Spring Break

La apertura de estos espacios responde a la necesidad de brindar áreas seguras de recreación ante el aumento de las temperaturas registrado en la región fronteriza durante el mes de marzo.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 03:35 pm
El Diario de Nuevo Laredo

Con el inicio de las vacaciones de primavera (Spring Break), el Departamento de Parques y Recreaciones de Laredo anunció la apertura de albercas municipales y parques acuáticos para ofrecer alternativas de esparcimiento a niños y jóvenes.

Desde este martes 10 de marzo y hasta el domingo 15, las familias podrán disfrutar de instalaciones clave como las albercas Bartlett y San Miguel, bajo un esquema de horarios especiales diseñados para este periodo vacacional.

Horarios de albercas y parques acuáticos para el Spring Break

1. Albercas municipales disponibles

De acuerdo con Eddie Millán, vocero de la dependencia, las dos albercas habilitadas operarán bajo el siguiente cronograma:

  • Alberca Bartlett (6002 Thomas):

    • Martes: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

    • Miércoles: Cerrado.

    • Jueves a domingo: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

  • Alberca San Miguel (Parque North Central):

    • Martes, jueves y viernes: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

    • Miércoles: Cerrado.

    • Sábado y domingo: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

2. Parques acuáticos y de diversión

Para quienes buscan juegos de agua y espacios abiertos, todos los parques acuáticos de la ciudad estarán operativos en un horario extendido:

  • De martes a domingo (cerrados el miércoles).

  • Horario: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las vacaciones de primavera en todas las instituciones educativas de Laredo comenzaron oficialmente este lunes 9 de marzo y concluirán el domingo 15.

